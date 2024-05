Świątek wygrywa, a my podziwiamy najnowszy ranking WTA. Cudowny widok!

Iga Świątek po spektakularnym triumfie w Madrycie rusza po 21. tytuł w tenisowej karierze. Rywalizację na kortach ziemnych w Rzymie rozpoczęła od drugiej rundy, gdzie jej rywalką była Amerykanka Bernarda Pera (77. WTA). 22-latka nie dała jej najmniejszych szans. Pierwszego seta wygrała do zera, a w drugim oddała tylko dwa gemy. Tym sposobem w godzinę i 18 minut zwyciężyła i wywalczyła awans do następnej rundy. A co to oznacza w kontekście rankingu WTA?

Tak wygląda ranking WTA po zwycięstwie Świątek. Znakomita sytuacja

Po ostatnim sukcesie w stolicy Hiszpanii Świątek na opublikowanych w poniedziałek światowych listach prowadzi z kapitalnym wynikiem 10 910 punktów. Tym samym nad drugą Sabalenką ma 3412 pkt przewagi, a nieznacznie więcej - 3597 - nad trzecią Coco Gauff. W Rzymie jednak może stracić stosunkowo niewiele. W poprzedniej edycji odpadła już w ćwierćfinale, kiedy to skreczowała w starciu z Jeleną Rybakiną (4. WTA). Dlatego też teraz broni jedynie 215 punktów.

Zwycięstwo nad Perą sprawia, że Świątek może stracić co najwyżej 150 punktów. Na koncie będzie miała ich już na pewno 10 760. Oznacza to, że nawet gdyby zawody na Foro Italico wygrała Aryna Sabalenka lub Coco Gauff, to i tak z dużą przewagą liderką pozostanie Polka. Białorusinka może co najwyżej powiększyć swój dorobek do 8488 punktów, Amerykanka zaś do 8248.

Świątek jednak z pewnością nie zadowoli się tylko trzecią rundą. O awans do 1/8 finału zagra z Kazaszką Julią Putincewą (41. WTA), która ograła w czwartek inną Amerykankę Sloane Stephens (35. WTA) 6:3, 6:2. Jeśli i ten mecz padnie łupem naszej zawodniczki, to zagwarantuje sobie co najmniej 10 815 punktów. Jeżeli zaś wygra całą rywalizację w Rzymie, wówczas jej wynik podskoczy do niesamowitych 11 695 punktów. Jest zatem o co grać.

