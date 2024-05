Świątek poznała rywalką. To będzie piekielnie trudne zadanie

Iga Świątek rozbiła w czwartek Bernardę Perę 6:0, 6:2 i awansowała do III rundy turnieju WTA w Rzymie. Nie dość, że potwierdziła doskonałą formę, to zanotowała ósmego w tym sezonie "bajgla". Nasza zawodniczka poznała już rywalkę, z którą zmierzy się w kolejnym etapie. Choć nigdy z nią jeszcze nie przegrała, to ta "radzi sobie w ostatnich miesiącach naprawdę dobrze". Właśnie wyeliminowała Sloane Stephens.

