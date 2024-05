Szybko poszło. Z Rzymu płyną fatalne wieści. Chodzi o Hurkacza

Hubert Hurkacz (9. ATP) przeplata ostatnio bardzo dobre występy dużo słabszymi. Po wygranym na początku kwietnia turnieju w Estoril szybko odpadł z rywalizacji w Monte Carlo, a ostatnio zawiódł też w Madrycie. Nasz zawodnik poległ w IV rundzie z Taylorem Fritzem (13. ATP) 6:7 (2), 4:6. Teraz czeka go rywalizacja w stolicy Włoch, a przed nim niemałe wyzwanie.

Blamaż Huberta Hurkacza. Kolejna porażka w deblu

Rafael Nadal (305. ATP) pokonał w czwartek Zizou Bergsa 6:4, 3:6, 6:4 i awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Rzymie. Tam zmierzy się właśnie z Hurkaczem. - To nie był mój najlepszy mecz. Wiem, że w następnej rundzie muszę zagrać znacznie lepiej - zdradził Hiszpan. Zanim to nastąpi, naszego zawodnika czekała rywalizacja w deblu, ale błyskawicznie został z niej wyeliminowany.

Grający w parze z Tallonem Griekspoorem (26. ATP), sensacyjnie przegrał w I rundzie zmagań z duetem Sebastian Baez (19. ATP) - Thiago Seyboth Wild (61. ATP) 3:6, 5:7. Nie było to dobre spotkanie w wykonaniu polsko-holenderskiego duetu. Rywale przełamali ich już w drugim gemie i do końca pierwszego seta, udało im się utrzymać wynik. Para z Polakiem była blisko przełamania ich.

Druga partia zaczęła się zdecydowanie lepiej dla Hurkacza i jego partnera. Nie dość, że prowadzili już 3:0, to w czwartym gemie mieli aż trzy break-pointy. Nie udało się ich jednak wykorzystać, a dla rywali była to "woda na młyn", gdyż w kolejnej odsłonie to oni zanotowali przełamanie i było 3:3. Pod koniec seta polsko-holenderska para miała kapitalną okazję, by wyrównać stan rywalizacji w meczu, ponieważ nagle zrobiło się 5:3. Od tamtej pory popełniła jednak fatalne błędy, praktycznie "oddała" dwa podania, zanotowała cztery przegrane gemy z rzędu i odpadła z turnieju. Całe starcie potrwało zaledwie 70 minut.

Hubert Hurkacz/Tallon Griekspoor - Sebastian Baez/Thiago Seyboth Wild 3:6, 5:7

Można zatem powiedzieć, że zła passa trwa, gdyż Hurkacz z Griekspoorem przegrali drugie starcie z rzędu po odpadnięciu w marcu z Indian Wells. Poza Hurkaczem w zmaganiach deblowych występuje również Jan Zieliński, który w parze z Hugo Nysem, zmierzy się w sobotę z duetem Ariel Behar - Adam Pavlasek.