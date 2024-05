Nadal przemówił ws. meczu z Hurkaczem. Nie ma złudzeń

38-letni Hiszpan szybko przekonał się, że Zizou Bergs (108. ATP), mimo notowania na początku drugiej setki rankingu ATP, to tenisista, który sporo potrafi. Hiszpan co prawda jako pierwszy uzyskał przewagę przełamania, ale nie prezentował się na korcie zbyt dobrze, przez co to 24-letni Belg po 47. minutach wygrał otwierającą partię 6:4.

Nadal ostrzega. Wymowne słowa przed meczem z Hurkaczem

Druga partia rozpoczęła się od dziewięciominutowej przerwy z powodu złego stanu zdrowia jednego z kibiców. Nadal wykorzystał ten czas na rozmowę ze swoim zespołem, czego efekt był natychmiastowy - wygrany set 6:3. W decydującej partii kontynuował coraz lepszą grę, zwłaszcza w kluczowych momentach, dzięki czemu mógł cieszyć się ze zwycięstwa 4:6, 6:3, 6:4 i awansu do następnej rundy.

W niej 10-krotny triumfator tej imprezy zmierzy się z rozstawionym z siódemką Hubertem Hurkaczem, dla którego będzie to pierwszy mecz podczas tegorocznej edycji turnieju. Rafa Nadal w wywiadzie pomeczowym był świadomy, że poziom gry prezentowany w czwartek nie wystarczy na starcie z Polakiem. - To nie był mój najlepszy mecz. Trenuję znacznie lepiej, niż dzisiaj grałem, ale udało mi się wygrać. To jest najważniejsze. Wiem, że teraz moja gra jest bardzo nieprzewidywalna, zdarzają mi się momenty przestoju. Wiem, że w następnej rundzie muszę zagrać znacznie lepiej - przyznał Hiszpan.

Dla Huberta Hurkacza będzie to pierwszy pojedynek przeciwko Rafaelowi Nadalowi. Wcześniej miał okazje gry z Novakiem Djokoviciem i Rogerem Federem, więc tym samym skompletuje grę przeciwko "Wielkiej Trójce" męskiego tenisa. To spotkanie odbędzie się w sobotę. Nie znamy jeszcze dokładnej godziny.