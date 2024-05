Przegrała ze Świątek i zakończyła karierę. Nie wiadomo, co się z nią dzieje. "Zniknęła ze świata"

23 marca bieżącego roku Camila Giorgi (116. WTA) spotkała się z Igą Świątek (1. WTA) w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami. Po niewiele ponad godzinie Polka wygrała to spotkanie 6:1, 6:1. Był to ostatni mecz włoskiej tenisistki, która od tamtego czasu nie zgłosiła akcesu do startu w kolejnych turniejach.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek pokazała zdjęcie z El Clasico

W tym tygodniu gruchnęła wieść, że Giorgi już w tenisa nie zagra. Dlaczego? Na stronie International Tennis Integrity Agency, która zajmuje się ochroną uczciwości w tenisie, pojawiła się informacja, że Włoszka we wtorek zakończyła sportową karierę. Nie wydała jednak przy tym żadnego oficjalnego oświadczenia. Fani twierdzą, że było to jej "ciche odejście na emeryturę".

Zagadkowe zniknięcie Camili Giorgi. "Przebywa poza granicami Włoch"

Portal tennisuptodate.com postanowił zagłębić się w ten temat i poinformował, że po turnieju w Miami władze kobiecego tenisa straciły kontakt z Camilą Giorgi. Następnie pojawił się wspomniany wyżej komunikat o zakończeniu przez Włoszkę kariery, ale nic więcej.

"W raporcie stwierdzono, że zawodniczka przebywa poza granicami Włoch, a jej decyzja o zakończeniu kariery związana jest prawdopodobnie z fałszywym zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko COVID-19 i związanymi z tym konsekwencjami. Według dziennika 'Corriere della Sera' WTA próbowało się z nią skontaktować, ale Giorgi wyłączyła wszystkie telefony" - czytamy w artykule. Na koniec stwierdzono, że 32-latka "zniknęła nie tylko z tenisa, ale także ze świata".

Ostatnie wpisy w jej mediach społecznościowych są datowane na marzec, jeszcze przed meczem ze Świątek w Miami.

Camila Giorgi rozpoczęła zawodową karierę w 2006 roku. Na początku rywalizowała jedynie w turniejach rangi ITF, ale wkrótce brała również udział w zawodach WTA oraz wielkich szlemach. Najwyżej plasowana w rankingu była w 2018 roku. Wówczas plasowała się na 26. miejscu. W tym samym czasie osiągnęła najlepszy wynik na turniejach wielkoszlemowych - ćwierćfinał Wimbledonu. Ponadto ma na koncie cztery wygrane turnieje rangi WTA.