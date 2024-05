Wielka sensacja w Rzymie! Nieprawdopodobne, co zrobiła była nr 1. Deklasacja

Angelique Kerber (331. WTA) nie zachwyca w ostatnich miesiącach. Wróciła do gry w tym sezonie po urodzeniu dziecka. Dotychczas najlepszym jej wynikiem była gra w czwartej rundzie w Indian Wells. Ostatnio grała w turnieju w Stuttgarcie, gdzie w pierwszej rundzie przegrała z Emmą Raducanu (212. WTA) 2:6, 1:6.

Kerber nie grała w Madrycie, a za to wystąpiła w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie wygrała 6:1, 6:0 z Lauren Davis (194. WTA). Za to już w drugiej czekało ją o wiele trudniejsze zadanie. Jej rywalką była Wieronika Kudiermietowa (25. WTA).

Angelique Kerber w popisowym stylu awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie

Pierwszy set początkowo był bardzo wyrównany i nie było widać, żeby któraś z zawodniczek przejmowała inicjatywę na korcie. Przy 0:1 Kudiermietowa obroniła jeden break point i do stanu 4:3 dla Kerber obie panie nie miały problemu z utrzymaniem własnego serwisu. Wtedy jednak Niemka przełamała przeciwniczkę i po chwili zamknęła seta wynikiem 6:3 w 40 minut.

Jednak drugi set to już był prawdziwy popis równej gry Angelique Kerber, a zarazem festiwal błędów ze strony Wieroniki Kudiermietowej. W sześciu gemach była liderka światowego rankingu oddała Rosjance zaledwie osiem punktów! A ta głównie uderzała w aut, bądź w siatkę. Nie wystarczyło więc to na ugranie nawet jednego gema. Pół godziny i Kerber zafundowała Kudiermietowej tenisowego bajgla, a zarazem w godzinę i dziesięć minut wygrała 6:3, 6:0 i awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie.

W meczu trzeciej rundy Angelique Kerber zagra z lepszą z pary Aliaksandra Sasnowicz (113. WTA) - Jekatierina Aleksandrowa (18. WTA).