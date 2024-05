Trener mówi o dramacie Sabalenki. "Nie jest gotowa"

Do tej pory Aryna Sabalenka (2. WTA) wygrała jeden turniej w tym sezonie. Mowa o wielkoszlemowym Australian Open, gdzie udało się jej pokonać w finale 6:3, 6:2 Chinkę Qinwen Zheng (7. WTA). Na początku stycznia przegrała w finale w Brisbane z Kazaszką Jeleną Rybakiną (4. WTA; 0:6, 3:6), a w minioną sobotę nie obroniła tytułu w turnieju WTA 1000 w Madrycie, przegrywając 5:7, 6:4, 6:7 (7) w finałowym pojedynku z Igą Świątek (1. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Idze Świątek puściły nerwy. "Jako dziennikarze nie wiedzieliśmy co robić"

W marcu br. Sabalenka przeżyła osobistą tragedię, ponieważ zmarł jej ówczesny partner, a więc Konstantin Kołcow, który miał zaledwie 42 lata. Policja w Miami-Dade poinformowała tuż po zakończeniu śledztwa, że Kołcow popełnił samobójstwo, a za prawdopodobną przyczynę wskazano problemy osobiste. Wcześniej białoruskie media podawały informacje, że Kołcow mógł mieć zakrzep krwi bądź mógł wziąć udział w wypadku samochodowym.

Mimo śmierci Kołcowa Sabalenka zdecydowała się wziąć udział w turnieju WTA 1000 w Miami. Tam odpadła w trzeciej rundzie po meczu z Ukrainką Anheliną Kalininą (31. WTA; 4:6, 6:1, 1:6). Wcześniej zdołała pokonać 6:4, 6:3 Hiszpankę Paulę Badosę (126. WTA).

Dlatego Sabalenka startowała w Miami. Jej trener wyjaśnia. "Tenis jak lekarstwo"

Do wydarzeń sprzed turnieju w Miami wrócił Anton Dubrow, trener Sabalenki w wywiadzie dla dziennika "L'Equipe" jeszcze przed finałem w Madrycie. Po czasie wyjaśnił, dlaczego Białorusinka zdecydowała się na udział w zawodach w Miami. - To nie było łatwe, Aryna przeszła przez coś bardzo trudnego. Nie można tego oddzielić od tenisa, ale jednocześnie chodziło o to, by wtedy odłożyć to na bok i skoncentrować się na tenisie, który może działać jak lekarstwo - powiedział.

- Kiedy wychodzisz na kort i wiesz, co robić, nawet jeśli jesteś sfrustrowany, to może Ci to dać takie poczucie ozdrowienia. I dla niej bycie na korcie było takim lekarstwem, była cały czas w ruchu. Niezależnie od tego, co przechodzisz w życiu, chodzić o to, by robić proste rzeczy, ruszać się. Jakieś wędrówki, jazda na rowerze czy pływanie. Ciało i umysł są zawsze połączone. W sztabie staramy się wspierać Arynę i staramy się do niej podejść jak najlepiej, by mogła w pełni skoncentrować się na tym, co ma do zrobienia. Nie doszła do siebie na 100 proc., ale już radzi sobie znacznie lepiej - dodał Dubrow.

Poza wyżej wspomnianymi turniejami Sabalenka odpadła w drugiej rundzie w Dubaju, czwartej rundzie Indian Wells i ćwierćfinale w Stuttgarcie. W Rzymie Sabalenka rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, gdzie zagra ze zwyciężczynią meczu Yafan Wang (Chiny, 69. WTA) - Katie Volynets (USA, 109. WTA). Białorusinka może trafić na Świątek dopiero w finale turnieju w Rzymie.