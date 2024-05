O której gra Iga Świątek dzisiaj? Kiedy mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek każdego roku udowadnia, że czuje się na "mączce", jak "ryba w wodzie". Nie inaczej jest w tym sezonie. W WTA 500 w Stuttgarcie dotarła do półfinału, gdzie musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny. Kilkanaście dni później powetowała sobie porażkę i triumfowała w WTA 1000 w Madrycie. W finale po pasjonującym trzysetowym boju pokonała Arynę Sabalenkę. Polka obroniła aż trzy piłki meczowe, by ostatecznie przechylić szalę zwycięstwa na własną korzyść. Dzięki temu nie tylko dopisała kolejne cenne punkty do rankingu WTA, ale i zarobiła sporo pieniędzy. Na tym jednak nie zamierza się zatrzymywać i już w czwartek rozpocznie rywalizację w kolejnym turnieju na nawierzchni ziemnej.

WTA Rzym 2024. O której gra Iga Świątek? Jej rywalką będzie doświadczona Amerykanka

Mowa o WTA 1000 w Rzymie. Świątek otrzymała wolny los z racji rozstawienia, dzięki czemu do gry wkroczy dopiero od II rundy. Na tym etapie rywalizacji jej przeciwniczką będzie Bernarda Pera. Amerykanka musiała przebijać się do imprezy przez kwalifikacje. Tam pokonała Heather Watson i Annę Bondar, po czym awansowała do głównej drabinki. W I rundzie bez większych problemów rozprawiła się z rodaczką Caroline Dolehide, pokonując ją 7:6(6), 6:3.

Nie ulega wątpliwości, że to Polka będzie faworytką starcia. Przemawia za tym nie tylko pozycja w rankingu - panie dzieli aż 76 miejsc - ale i liczba wygranych turniejów. Nasza rodaczka triumfowała w aż 20, a rywalka tylko w dwóch. Eksperci dają większe szanse Świątek również ze względu na bilans bezpośrednich meczów obu tenisistek. Jak dotąd rywalizowały dwukrotnie i za każdym razem górą była liderka rankingu WTA.

Ich pierwsze starcie było zacięte i zakończyło się dopiero po trzysetowym boju. Mowa o imprezie w Birmingham w 2019 roku. Event odbywał się jednak na trawie, która sprawia spore problemy Polce. Drugi pojedynek rozegrano z kolei na "mączce" w Madrycie w 2023 roku. I tutaj Świątek nie miała już większych problemów z pokonaniem rywalki. Dość powiedzieć, że oddała jej tylko pięć gemów.

O której gra Iga Świątek dzisiaj? Kiedy mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Igi Świątek z Bernardą Perą odbędzie się już w czwartek 9 maja na korcie centralnym. Spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż przed godziną 19:00. Transmisję z tego starcia przeprowadzi Canal+Sport 2. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.