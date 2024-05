Osaka wypaliła o Świątek. "Nie mogę tego pojąć"

W czwartek Iga Świątek (1. WTA) rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka wygrywała ten turniej dwukrotnie, odpowiednio w 2021 i 2022 r. Teraz pierwszą rywalką Igi w drugiej rundzie będzie Amerykanka Bernarda Pera (77. WTA). Do tej pory zawodniczki grały ze sobą dwukrotnie w karierze i w obu przypadkach górą była Polka. - Uwielbiam ten turniej, atmosferę, korty, otoczenie, kibiców. Wszystko tutaj jest niezwykłe - mówiła Świątek przed rozpoczęciem turnieju.

W turnieju WTA 1000 w Rzymie Świątek nie będzie miała okazji zagrać m.in. przeciwko Emmie Raducanu (212. WTA), Caroline Wozniacki (119. WTA) czy Simonie Halep (1149. WTA). Te zawodniczki nie otrzymały dzikiej karty od organizatorów, którzy postanowili docenić inne włoskie tenisistki. Dziennikarze w trakcie konferencji prasowych w Rzymie pytają o Świątek inne tenisistki, które biorą udział w turnieju.

Co za słowa Osaki o Świątek. Wielka klasa. "To niewiarygodne"

Niedawno pytanie o liderkę światowego rankingu otrzymała Naomi Osaka (173. WTA). Japonka zachowała wielką klasę i skomplementowała Polkę. - To niewiarygodne, jak Iga jest w stanie konsekwentnie nadal być numerem jeden. Radzi sobie dobrze w każdym turnieju. To coś, czego nie mogę pojąć. Mnie udało się być liderką rankingu przez pięć sekund. Ale to oczywiście wielka rzecz dla tego sportu - powiedziała Osaka.

- Myślę też, że Sabalenka radzi sobie bardzo dobrze. Rywalizacja w tourze jest naprawdę ciekawa. Mam nadzieję, że wkrótce będę mogła zagrać i przeciwko Idze, i przeciwko Arynie - dodała Japonka.

Osaka rozpoczęła rywalizację w turnieju w Rzymie od wygranej 7:6 (2), 6:1 nad Francuzką Clarą Burel (45. WTA). Teraz zagra o trzecią rundę zmagań w Rzymie z Ukrainką Martą Kostiuk (20. WTA). Do tej pory najlepszym wynikiem Osaki w historii rywalizacji w Rzymie był ćwierćfinał z 2019 r. Wtedy miało dojść do starcia z Holenderką Kiki Bertens, ale Osaka wycofała się z rywalizacji. Do potencjalnego pojedynku Świątek z Osaką może dojść na etapie ćwierćfinału.

Spotkanie Świątek - Pera w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie rozpocznie się w czwartek nie przed godz. 19:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.