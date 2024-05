Jest decyzja! Gwiazda tenisa wycofała się z rywalizacji

Po turnieju w Madrycie zawodniczki szybko przeniosły się do Rzymu, aby rywalizować w kolejnej imprezie rangi WTA 1000 na mączce. Pierwsza runda została zainaugurowana we wtorek. Na kort w Foro Italico wyszła m.in. Magdalena Fręch (55. WTA), która sprawiła miłą niespodziankę, pokonując 7:6(2), 6:3 Ashlyn Krueger (66. WTA). Łodzianka w drugiej rundzie czeka zdecydowanie trudniejsze zadanie, albowiem jej rywalką będzie rozstawiona z trójką Coco Gauff.

Ważna informacja dla Polki. Czołowa tenisistka wycofała się z rywalizacji w Rzymie

W ostatniej chwili w tej części drabinki doszło do bardzo istotnej zmiany, albowiem z turnieju wycofała się Barbora Krejcikova, która miała być rozstawiona z numerem 25., przez co do rywalizacji - podobnie jak Amerykanka - weszłaby od drugiej rundy. Jej miejsce zajmie szczęśliwa przegrała z kwalifikacji Jaqueline Cristian (68. WTA), która zmierzy się z Eliną Awanesian (72. WTA). Lepsza z tego meczu zmierzy się ze zwyciężczynią konfrontacji Fręch - Gauff.

Na razie nie znamy więcej szczegółów dotyczących urazu Barbory Krejcikovej, ale to kolejna fatalna wiadomość dla byłej mistrzyni Roland Garros. Czeszka w tym roku rozegrała raptem dziesięć meczów. Wygrała pięć z nich, ale aż cztery miały miejsce jeszcze w styczniu w Melbourne, gdy dotarła do ćwierćfinału Australian Open.

Krótko potem dopisała kolejne zwycięstwo w Abu Dhabi na początku lutego, ale od tego czasu ma ogromne problemy zdrowotne. Ekspresowo odpadała w Stuttgarcie oraz Madrycie. Opuściła prestiżowe imprezy rangi WTA 1000 w Dosze, Dubaju, Indian Wells czy Miami, co kosztowało ją znaczny spadek w rankingu. Aktualnie zajmuje 27. miejsce