Aż huczy od plotek ws. Aryny Sabalenki

Aryna Sabalenka (2. WTA) przeżyła w marcu wielką tragedię, jaką była śmierć jej długoletniego partnera Konstantina Kołcowa. Jak ujawniła tenisistka, w chwili śmierci nie byli już w związku. - Śmierć Konstantina to niewyobrażalna tragedia. Choć nie byliśmy już razem, to moje serce jest złamane. W tym trudnym czasie proszę o uszanowanie prywatności mojej oraz jego rodziny - napisała w mediach społecznościowych. Śledztwo wykazało, że Kołcow popełnił samobójstwo.

Po odejściu Kołcowa nie załamała się i nie usunęła się w cień. Kilka tygodni temu Sabalenka była widziana w Miami u boku słynnego biznesmena Davida Grutmana. Fotografia z ich spotkania trafiła do mediów społecznościowych, a później zagraniczne media zaczęły tworzyć artykuły na ten temat. Co więcej, internauci zaczęli podejrzewać, że tych dwoje łączy coś więcej niż zwykła znajomość. Jak dotąd ani Sabalenka, ani Grutman nie odnieśli się do tych spekulacji.

Aż huczy od plotek. Sabalenka ma nowego chłopaka?

Teraz zagraniczne media znów rozpisują się o życiu prywatnym Sabalenki. Wszystko przez to, że podczas minionego WTA 1000 w Madrycie Białorusinka została przyłapana z Georgiosem Frangoulisem. Mężczyzna jest biznesmenem greckiego pochodzenia, który urodził się i wychował w Brazylii. Frangoulis jest właścicielem firmy zajmującej się promocją zdrowej żywności oraz pasjonatem wyścigów samochodowych. Podobno mężczyzna jest żonaty, choć na jego koncie na Instagramie próżno szukać zdjęć z rzekomą żoną.

Kilka dni temu Aryna Sabalenka (2. WTA) przegrała 7:5, 4:6, 7:6(7) z Igą Świątek (1. WTA) w finale WTA 1000 w Madrycie. Obecnie Białorusinka przygotowuje się do kolejnego "tysięcznika", który we wtorek 7 maja rozpoczął się w Rzymie. Sabalenka udział w turnieju rozpocznie od drugiej rundy.