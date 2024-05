Przegrała ze Świątek i już nie wróci na kort. Ma tylko 32 lata. To koniec!

Camila Giorgi rozpoczęła zawodową karierę w 2006 roku. Na początku rywalizowała jedynie w turniejach rangi ITF, ale wkrótce brała również udział w zawodach WTA oraz wielkich szlemach. Najwyżej plasowana w rankingu była w 2018 roku. Wówczas plasowała się na 26. miejscu. W tym samym czasie osiągnęła najlepszy wynik na turniejach wielkoszlemowych - ćwierćfinał Wimbledonu. Ponadto ma na koncie cztery wygrane turnieje rangi WTA.

Camila Giorgi zakończyła karierę. Ostatnio grała z Igą Świątek

I okazuje się, że więcej na pewno już nie wygra. Na stronie International Tennis Integrity Agency, która zajmuje się ochroną uczciwości w tenisie, pojawiła się informacja, że Włoszka we wtorek zakończyła sportową karierę. Nie wydała jednak przy tym żadnego oficjalnego oświadczenia.

Bieżący sezon nie był dla niej udany. Wygrała tylko dwa mecze (w tym jeden z Magdaleną Fręch) i bardzo często odpadała już w pierwszych rundach turniejów. Przez to spadła na 116. pozycję w rankingu WTA. Ostatni mecz rozegrała 23 marca z... Igą Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA w Miami. Wówczas przegrała 1:6, 1:6. Wygląda na to, że starcie z Polką było jej ostatnim występem w zawodowej karierze. Od tamtej nie pojawiła się na żadnym z turniejów i fani twierdzą, że było to jej "ciche odejście na emeryturę".

Camila Giorgi ma dopiero 32 lata i z pewnością mogłaby jeszcze rywalizować w zawodowym tenisie. W zeszłorocznym wywiadzie z "The Sun" stwierdziła, że tenisa traktuje wyłącznie jako pracę. W związku z tym jej decyzja nie jest do końca zaskakująca. - Kiedy kończę trening, to zazwyczaj wychodzę gdzieś ze znajomymi. Rozmawiamy o innych rzeczach, jakichś naszych projektach. Podoba mi się to - mówiła wówczas.