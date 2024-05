To koniec! Mistrz wielkoszlemowy ogłosił ostateczną decyzję

13 września 2020 roku - to właśnie wtedy Dominic Thiem (obecnie 117. ATP) ostatni raz zagrał w finale turnieju wielkoszlemowego. Po kapitalnym, pasjonującym spotkaniu Austriak pokonał w finale US Open Niemca Alexandera Zvereva (5. ATP) 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Dwa miesiące później Thiem przegrał ATP Finals, w finale z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem (4. ATP) 6:4, 6:7 (2:7), 4:6.

Dominick Thiem mówi pas. Wiadomo, kiedy zagra ostatni raz

Od tamtej pory Thiem, który w marcu 2020 roku był nawet numerem trzy światowego rankingu, nie może wrócić do wielkiego tenisa. Rok 2020 zakończył z bilansem 41 zwycięstw i 10 porażek. Dla porównania - sezon 2021 to już fatalny bilans: tylko dziewięć wygranych w 20 meczach. Następne lata też były słabe. Rok 2022 zakończył z bilansem: 23-20, a ubiegły: 27-30. Rok temu jego największy sukces to finał turnieju ATP 250 w Kitzbuhel.

Słabe wyniki Thiema to w głównej mierze przez problemy zdrowotne, zwłaszcza z nadgarstkami. Z tego powodu opuścił Wimbledon i US Open w 2021 roku oraz Australian Open i Wimbledon 2022.

- Początek tego sezonu jest jednak dramatyczny. Thiem szybko pożegnał się z imprezą w Brisbane oraz Australian Open. Niedawno zszedł do poziomu Challengerów, ale przegrywał z Danielem Michalskim (302. ATP) i Lukasem Neymayerem (219. ATP). Okazuje się, że za tymi wpadkami stały kolejne problemy zdrowotne - pisał w kwietniu tego roku Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl.

W tym sezonie Thiem ma fatalny bilans - tylko sześć zwycięstw w 14 spotkaniach. W żadnym z ośmiu turniejów nie przeszedł drugiej rundy!

Teraz zagraniczne media informują, że Thiem wkrótce zakończy karierę.

- Gwiazdor przygotowuje się do zakończenia kariery wraz z końcem tegorocznego sezonu. Austriak poinformował już o tym kroku swoich partnerów i sponsorów - pisze "Sport1.de".

- Nie byłoby to już niczym zaskakującym, a biorąc pod uwagę rozwój sytuacji, jaki nastąpił w ciągu ostatnich dwóch lat, byłby to wręcz krok niezwykle zrozumiały. Z informacji SN wynika, że Thiem przygotowuje się do rezygnacji po zakończeniu tego sezonu - dodaje "Salzburger Nachrichten".

Dziennikarze przyznają, że Thiem po raz ostatni zagra w turnieju przed własną publicznością - w Wiedniu w dniach 21-27 października.

W trakcie swojej kariery Thiem wygrał 17 turniejów ATP. Oprócz triumfu w US Open był dwukrotnie w finale Roland Garros i raz w Australian Open.