Świątek to koszmar gwiazdy tenisa. Zaczęło się w Rzymie. "Porażka"

Trwa sezon tenisowy na kortach ziemnych. Po turniejach WTA 500 w Stuttgarcie, czy WTA 1000 w Madrycie najlepsze tenisistki spotkają się w kolejnym "tysięczniku" w Rzymie. Tytułu w Wiecznym Mieście bronić będzie Jelena Rybakina (4. WTA). W 2022 i 2021 roku w Rzymie triumfowała Iga Świątek (1. WTA), która poszuka kolejnego triumfu w tym roku po wygranych w Dosze, Indian Wells i Madrycie.

W Rzymie spróbuje wygrać także Coco Gauff (3. WTA). Amerykanka spotkała się z mediami przed rozpoczęciem gry w turnieju. W rozmowie poruszony został wątek jej rywalizacji z Igą Świątek. Obie panie zmierzyły się ze sobą pierwszy raz właśnie w Rzymie. W maju 2021 roku Polka wygrała 7:6(7-3), 6:3 w półfinale. Od tamtego czasu rozegrały w sumie 10 razy. Bilans? 9:1 dla Świątek.

- Kiedy grasz z nią [Świątek - przyp. red.], to ostatnie, co powinno się robić to martwienie się wynikami poprzednich meczów. Każdy dzień to nowy mecz i nowa szansa. Myślę, że jeśli będzie się myślało o wyniku, to skończy się to porażką - stwierdziła Coco Gauff cytowana przez puntodebreak.com.

- Osobiście do każdego meczu podchodzę z czystą kartką. Staje się to jeszcze ważniejsze, gdy stajesz twarzą w twarz z kimś, kto radził sobie dobrze w przeszłości. Wtedy istnieje niebezpieczeństwo, że wpłynie to na twoją grę - dodała mistrzyni US Open z ubiegłego roku.

Gauff w rozmowie powiedziała, że planuje w Rzymie poprawiać swoją grę. - Chcę iść drogą, którą podążałam w Madrycie. Zobaczyłam tam, że moja praca przynosi niezły efekt, więc chcę trzymać się tego kierunku i podejmować właściwe decyzja - mówiła. Wskazała także, że najważniejszym wydarzeniem w tym roku są dla niej igrzyska olimpijskie w Paryżu.

W meczu drugiej rundy Coco Gauff zmierzy się z Magdaleną Fręch (55. WTA). Z kolei Iga Świątek zagra z lepszą z pary Caroline Dolehide (54. WTA) - Bernarda Pera (77. WTA).