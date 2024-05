Rybakina dostała pytanie o Świątek i się zaczęło. To przejdzie do historii

Jelena Rybakina (4. WTA) przeżywa ostatnio doskonały okres. Po sensacyjnej porażce w Australian Open wygrała turniej w Abu Zabi, doszła do finału zawodów w Dosze oraz Miami, a ponadto w imponującym stylu świętowała triumf w WTA w Stuttgarcie. Mało tego, w półfinale tego turnieju po raz piąty w karierze pokonała Igę Świątek 6:3, 4:6, 6:3. Ostatnio również pokazała się z dobrej strony na turnieju w Madrycie, gdzie zmagania zakończyła na półfinale po porażce z Aryną Sabalenką (2. WTA).

Konferencja prasowa Rybakiny obrała dziwny kierunek

Obecnie Kazaszka przygotowuje się do startu w zawodach WTA w Rzymie. Wzięła udział w konferencji prasowej. W jej trakcie została spytana o niedawne starcie z Igą Świątek. I w tym momencie rozmowa z dziennikarzami obrała dziwny kierunek.

- Przeciwko komu? - odpowiedziała Rybakina, zapytana o mecz ze Świątek. - Przeciwko Idze - dodał dziennikarz. - Grałam przeciwko Arynie - stwierdziła tenisitka. Następnie dziennikarz wyjaśnił, że chodziło mu o mecz sprzed kilku tygodni ze Świątek w Stuttgarcie.

- To świetna zawodniczka. Niełatwo się z nią gra. Miałyśmy wiele trudnych meczów. Czuje się, jakbyśmy grały wiele razy. Wiem, co muszę robić na korcie - powiedziała Kazaszka. Następnie została zapytana o to, czy wie, co robić, gdy Świątek wchodzi na najwyższy poziom i wygrywa mecz za meczem.

- Muszę sobie powtarzać bez końca, co muszę zrobić - odpowiedziała tajemniczo Rybakina. Następnie dziennikarz spytał ją, czy widziała film "Challengers", którego fabuła skupia się na tenisistach, a jego największą gwiazdą jest Zendaya. - Challengers? - wypaliła zdziwiona Rybakina. Później nagle spytano ją o to, dlaczego zdecydowała się wybrać tenisa, a nie ofertę ze studiów. - Ja po prostu lubię grać w tenisa. Wyjazd na studia do Ameryki był dla mnie pewną opcją, ale nie chciałam tam jechać - odpowiedziała. Dziennikarz nie przestawał naciskać, a Rybakina dodała, że nie chciała wyjeżdżać tak daleko od domu.

- Powiedziałabym, że te turnieje są długie i przez to nudne. Kiedy wpadasz w rutynę, zbyt długa gra na turnieju zaczyna być nudna - zakończyła tenisistka, odnosząc się do pytania, czy zawody w Rzymie i Madrycie są zbyt długie.

Rybakina zmagania na turnieju w Rzymie rozpocznie od drugiej rundy. Tam zmierzy się z Iriną-Camelią Begu (161. WTA) lub kwalifikantką.