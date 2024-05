Złote dziecko Rosji szybciutko wyrzucone z Rzymu. Przyjaciółka Sabalenki nie miała litości [WIDEO]

Mirra Andriejewa (40. WTA) jest bardzo utalentowaną rosyjską tenisistką. Zaledwie 17-letnia zawodniczka znalazła się na ustach wszystkich, gdy rok temu w debiucie w WTA Tour dotarła do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Madrycie. Następnie awansowała również do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. - Naprawdę, podoba mi się jej podejście i wrażliwość w grze. I myślę, że ma przed sobą bardzo świetlaną przyszłość - powiedziała o niej legendarna Maria Szarapowa.

Falstart Andriejewej. Szybko odpadła z turnieju WTA w Rzymie

W tegorocznej edycji zawodów w Madrycie również pokazała się z dobrej strony i zakończyła zmagania na ćwierćfinale, gdzie lepsza okazała się Aryna Sabalenka (2. WTA). Następnie Rosjanka wzięła udział w turnieju WTA w Rzymie. Tam w pierwszej rundzie czekało ją starcie z Paulą Badosą (126. WTA).

Andriejewa bardzo nieudanie rozpoczęła to starcie i szybko została dwukrotnie przełamana. Hiszpanka utrzymała przy tym swoje podanie i w efekcie prowadziła 4:0. Młoda zawodniczka przełamała później Badosę i wydawało się, że może wrócić do gry. Rzeczywistość okazała się jednak inna. W końcowych fragmentach meczu żadna ze stron nie utrzymała własnego podania i tym samym Badosa wygrała 6:2.

Andriejewa nieźle zaczęła drugą partię i miała dwa breakpointy już w pierwszym gemie. Żadnego z nich jednak nie wykorzystała. Lepiej pod tym względem zaprezentowała się Badosa i chwilę później przełamała rywalkę. Rosjanka próbowała wrócić do gry, ale finalnie jej się to nie udało. Hiszpanka wygrała 6:3, a w całym meczu 6:2, 6:3 i awansowała do kolejnej rundy. Tym samym utalentowana zawodniczka pożegnała się z turniejem już po pierwszym meczu.

Badosę natomiast w drugim etapie czekać będzie rywalizacja z Emmą Navarro (22. WTA). Spotkanie zaplanowane jest na najbliższy piątek.