Nie będzie powtórki z Madrytu. Eksperci ogłosili, z kim Świątek zagra o tytuł w Rzymie

Iga Świątek dopiero co wywalczyła pierwszy w karierze tytuł w turnieju WTA 1000 w Madrycie, a już może zgarnąć kolejne trofeum. Polka przystępuje do rywalizacji w Rzymie, gdzie triumfowała już dwukrotnie. Eksperci z portalu tennis.com nie mają wątpliwości, że to ona jest główną faworytką do zwycięstwa. Nie przewidują jednak kolejnego finału z Aryną Sabalenką. Ich zdaniem o tytuł Świątek zagra z kimś innym.

