Wielka forma Rybakiny. Wyprzedziła nawet Igę Świątek. Fenomen

- Jelena Rybakina po triumfie w Stuttgarcie i pokonaniu Igi Świątek stała się główną faworytką do wygrania w turnieju WTA 1000 w Madrycie. Niewiele brakowało, a wyleciałaby już w ćwierćfinale. Kazaszka stoczyła pasjonujący bój ze swoją rodaczką Julią Putincewą. Obroniła dwie piłki meczowe i ostatecznie po prawie trzech godzinach wygrała 4:6, 7:6 (4), 7:5 - tak jedno z jej ostatnich starć opisywał dziennikarz Sport.pl Błażej Winter.

Rybakina nie ma sobie równych. Co za liczby

25-latka ostatecznie przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie z Aryną Sabalenką (2. WTA), ale był to jej kolejny udany występ w prestiżowych zmaganiach. W 2024 roku udawało jej się dotrzeć do finału turnieju WTA 1000 w Doha, gdzie lepsza okazała się Iga Świątek (1. WTA). W Miami - także w finale - przegrywała z kolei z Danielle Collins (15. WTA). W Dubaju doszła do ćwierćfinału, zaś z turnieju w Indian Wells musiała się wycofać.

Jak wyliczył statystyczny profil OptaAce w jednej z klasyfikacji jest jednak bezkonkurencyjna. Chodzi o tzw. winnery. Czym jest tego typu zagranie? Portal tenis.net.pl definiuje je w następujący sposób: "silne uderzenie umieszczone w polu gry rywala, do którego on sam nie zdołał dobiec i skutkujące zdobyciem punktu".

W dotychczasowych turniejach WTA 1000 Rybakinie ma aż 570 winnerów. Druga w tym zestawieniu Aryna Sabalenka ma 443 takiego zagrania. Podium uzupełnia Iga Świątek - 437. Uwzględniono jeszcze Danielle Collins (423) i Wiktorię Azarenkę (335).

Rybakina z pewnością będzie jedną z faworytek kolejnych prestiżowych turniejów. Wielkimi krokami zbliża się WTA 1000 w Rzymie, a w dalszej kolejności tenisistki mogą już myśleć od drugim w tym roku wielkoszlemowym turnieju - słynnym French Open.