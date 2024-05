Maryla Rodowicz nie wytrzymała po pytaniu o Świątek. Od razu wypaliła. Co za słowa!

W sobotę Iga Świątek stoczyła kolejny w karierze trzysetowy bój z Aryną Sabalenką. Tym razem liderka i wiceliderka rankingu WTA zmierzyły się w finale madryckiego turnieju, w którym nie brakowało dramaturgii. Polka obroniła w sumie trzy piłki meczowe i ostatecznie triumfowała 7:5, 4:6, 7:6 (7). Był to jej pierwszy w karierze tytuł Mutua Madrid Open.

Maryla Rodowicz to wielka fanka tenisa. A w szczególności Igi Świątek!

Już teraz wielu ekspertów nazywa zaledwie 22-letnią Igę Świątek jednym z najlepszych polskich sportowców w historii. Młoda tenisistka to wzorowa wizytówka naszego kraju na arenie międzynarodowej. Jej spektakularne sukcesy sprawiły, że w ciągu kilku lat zgromadziła wokół siebie setki tysięcy kibiców. Do tego grona należą również m.in. aktorzy czy legendarne gwiazdy muzyki, takie jak Maryla Rodowicz.

W ostatnim wywiadzie z Krzysztofem Bienkiewiczem z Interii piosenkarka zdradziła, że zdarzało jej się zarywać nocki, aby obejrzeć mecz 安i徠ek. - Nieraz zdarzało mi się zrywać o 3 rano, żeby obejrzeć mecz Igi Świątek. Powtórki to nie to samo, i dlatego staram się oglądać na żywo. Ale czasem widzę, że Iga łatwo wygrała pierwszego seta, więc myślę, że kolejne będą podobne i kładę się spać. A rano sprawdzam wynik i widzę, że przegrała. Albo wygrała, tylko były 3 sety i zażarta walka - zdradziła 78-latka.

Co ciekawe, liderka rankingu WTA to nie jedyny idol Rodowicz w świecie tenisa. W rywalizacji mężczyzn jej ulubieńcem jest Rafael Nadal, na którym z kolei wzoruje się Iga Świątek. - Nie znam drugiego tak walecznego tenisisty. Jest niesamowity. Jak on zagarnia czubkiem rakiety te niemożliwe piłki. Iga czasami też tak gra, bo jest bardzo sprawna, dobrze biega i potrafi odbić te praktycznie niemożliwe do uratowania piłki. To jest piękne - dodała artystka, rozpływając się nad Hiszpanem.

Mało kto wie, że tenis odgrywa w życiu Maryli Rodowicz bardzo ważną rolę. - Jestem tak wkręcona w tenisa! Moje dzieci śmieją się, że albo wychodzę na tenisa, albo oglądam tenisa - mówiła trzy lata temu w rozmowie z "Super Expressem". Za to Iga Świątek jest już w Rzymie, gdzie niebawem rozpocznie rywalizację.