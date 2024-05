Hurkacz kontra Nadal. Absolutny hit! Wiadomo, kiedy mogą zagrać

Na temat całej drabinki, jaka wrocławianina może w stolicy Włoch czekać, pisał już dziś na naszych łamach Marcin Jaz. Natomiast w telegraficznym skrócie, Hurkacz mający w pierwszej rundzie wolny los jako rozstawiony z "7", może już w drugiej rundzie zagrać z wielkim Rafaelem Nadalem.

Hurkacz uzupełni starcia z "wielką trójką"?

Legendarny Hiszpan, specjalista od gry na mączce i czternastokrotny mistrz Rolanda Garrosa, powrócił do gry na swojej ulubionej nawierzchni po kłopotach zdrowotnych. Podczas turnieju ATP Masters 1000 w rodzinnym Madrycie dotarł do 1/8 finału, w którym został wyeliminowany przez Czecha Jiriego Leheckę. Teraz w przypadku zwycięstwa w pierwszej rundzie, w drugiej trafi na Polaka.

Warto dodać, trafi po raz pierwszy. Nadal to jedyny z "wielkiej trójki", z którym Hurkacz nigdy jeszcze nie zagrał. Polak dwukrotnie napotykał Rogera Federera (bilans 1:1), wielokrotnie przegrywał z Novakiem Djokoviciem (0:7), ale Hiszpan zawsze "kroczył" innymi ścieżkami w turniejach.

Polsko-hiszpański weekend?

Jeżeli Polak ma zmierzyć się wreszcie z Nadalem, a chyba każdy tenisista chciałby to zrobić nawet jeżeli Rafa to już nie ten sam gracz co kiedyś, musi trzymać za niego kciuki w starciu z kimś z kwalifikacji. Wiemy natomiast kiedy odbędzie się mecz Polaka z Hiszpanem, jeżeli Nadal nie zaliczy wpadki. Hurkacz swoje rzymskie zmagania rozpocznie w sobotę 11 maja 2024 roku. Godzinę potencjalnego hitowego meczu poznamy bliżej samego pojedynku.