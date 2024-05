Czegoś takiego Iga Świątek dawno nie przeżywała. "Trudno znaleźć słowa"

"To był pod każdym względem surrealistyczny widok. Iga Świątek w białym stroju wciąż pokrytym gliną po 3 godzinach i 11 minutach walki o tytuł Mutua Madrid Open siedziała przy małym biurku i wyglądała, jakby przygotowywała się do wykładu, a nie do podcastu" - czytamy na oficjalnej stronie WTA, gdzie opublikowany został kolejny odcinek WTA Insider Podcast. Tym razem jego gościem była Iga Świątek, świeżo upieczona mistrzyni turnieju w stolicy Hiszpanii.

Świątek analizuje triumf nad Sabalenką. "To może mnie wiele nauczyć"

- Trudno jest znaleźć słowa. Po prostu starałam się podejmować właściwe decyzje przy moim podaniu, aby później tego nie żałować. Szukałam mocnych serwisów, nad którymi pracowałam, aby poprawić szybkość i dokładność. Cieszę się, że zadziałało to w ważnych momentach. Wiedziałam, że Aryna wykorzysta okazję, jeśli zaserwuję trochę wolniej, więc potrzebowałam tego. Moje myśli skupiały się głównie na taktyce - przyznała polska tenisistka, która zdobyła swój już 20 tytuł WTA Tour, ale dopiero pierwszy w stolicy Hiszpanii. Wzięła rewanż na Białorusince za finałową porażkę sprzed roku.

Iga Świątek w podkaście WTA nie ukrywa, że ten tytuł ma wyjątkowy smak, zwłaszcza że został zdobyty po ponad trzygodzinnej walce. Polka w trzecim secie zdołała obronić trzy piłki meczowe. - To może mnie wiele nauczyć na resztę mojej kariery, ale nie chcę też robić z tego wielkiej sprawy. To ważne, ale nawet jeśli coś zadziałało dzisiaj, nie oznacza to, że zadziała innym razem. Chodzi o nadzieję i wiarę w to, że można poprawić swój tenis - stwierdziła.

Liderka rankingu szybko musi przejść do codzienności, albowiem już za kilka dni rusza kolejny "tysięcznik" na mączce. Polka jest już w Rzymie, gdzie dwukrotnie triumfowała. W zeszłym roku skreczowała jednak w ćwierćfinale. - Czuję, że po takim meczu potrzebuję dwóch miesięcy wolnego, ale nie mogę. Teraz musimy zregenerować siły i dostosować się do kortów, które są nieco inne, są wolniejsze. Sezon jest bardzo napięty, turnieje są bardzo blisko siebie, więc musimy się dostosować - podsumowała 22-latka.

Iga Świątek w pierwszej rundzie w Rzymie ma wolny los. W drugiej zmierzy się z jedną z kwalifikantek lub z Amerykanką Caroline Dolehide (54. WTA).