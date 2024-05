Piąta rakieta świata przekazała złe wieści. Spełnia się najczarniejszy scenariusz

Ten sezon nie układa się po myśli Jessiki Peguli. W żadnym z turniejów nie udało jej się dotrzeć do finału. Najlepiej poradziła sobie w Adelajdzie, San Diego i Charleston, gdzie awansowała do półfinału. Po raz ostatni na korcie pojawiła się 13 kwietnia, w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Następnie zrezygnowała z występu w WTA 1000 w Madrycie. Tam po pasjonującej walce tytuł zgarnęła Iga Świątek. Oficjalnym powodem wycofania Amerykanki był uraz.

"Doznałam kontuzji w zeszłym tygodniu i niestety nie jestem gotowa do gry w Hiszpanii. Jestem wdzięczna za dodatkowy czas w domu i mam nadzieję, że wrócę jak najszybciej" - pisała na Instagramie. Wydawało się, że wystąpi w kolejnej imprezie, a więc WTA 1000 w Rzymie, ale i z tej imprezy zrezygnowała, o czym oficjalnie poinformowała kilka dni temu. A to nie koniec złych wieści.

Koszmar Jessiki Peguli. Tenisistka zabrała głos ws. Rolanda Garrosa. "Najprawdopodobniej nie wystąpię"

Pegula rozpoczęła tzw. walkę z czasem. Turniej w stolicy Włoch jest jednym z ostatnich, który ma na celu przygotować zawodniczki do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Po wycofaniu się Amerykanki z Rzymu wiadomo było, że to właśnie na French Open postara się wrócić, choć nie będzie miała szansy na ogranie z "mączką". Na tej nawierzchni rywalizowała w Charleston, ale miało to miejsce na początku kwietnia, a więc przeszło miesiąc temu.

Co więcej, media informowały, że tenisistka może w ogóle nie zagrać na kortach ziemnych w Europie i tym samym zrezygnować z drugiej imprezy wielkoszlemowej w tym sezonie. Przez to straciłaby też sporo punktów. W końcu w poprzednim sezonie dotarła do III rundy French Open.

I te spekulacje mogą się ziścić. Potwierdziła to sama zainteresowana. W poniedziałkowe popołudnie Pegula zamieściła na InstaStory kolejną aktualizację na temat stanu zdrowia. Wieści, które przekazała, nie są optymistyczne. "Cześć wszystkim - krótka aktualizacja - nie wystąpię w Rzymie i najprawdopodobniej w Rolandzie Garrosie. Właściwie czuje się bardzo dobrze, ale muszę wrócić do treningów w ślimaczym tempie" - pisała Amerykanka.

Cel Peguli - powrót na rywalizację na trawie

Tym samym Peguli najprawdopodobniej nie zobaczymy już na kortach ziemnych w tym sezonie. Do gry wróci pewnie przy okazji Libema Open s'Hertogenbosch, który rozpocznie się 16 czerwca. Będzie on jednym ze sprawdzianów przed Wimbledonem, który odbywa się na trawie. Amerykanka już zapisała się na ten event.

O tym, kiedy ostatecznie pojawi się na korcie, przekonamy się w kolejnych tygodniach. Nie ulega wątpliwości, że Świątek straciła groźną rywalkę. Choć Pegula nie radziła sobie wybitnie w Roland Garros - najdalej dotarła do ćwierćfinału w 2022 - to potrafiła w przeszłości napsuć krwi Polce. Panie stoczyły dziewięć pojedynków - trzy wygrała Amerykanka.