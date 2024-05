Świątek jest już w Rzymie! Pokazała, co robi przed turniejem

- Aryna - kolejny finał za nami, Bardzo dziękuje Ci za to, że mnie motywujesz, sprawiasz, że jestem lepszą zawodniczką. Chciałabym powiedzieć coś wyjątkowego do swojego sztabu szkoleniowego, ale cóż mogę powiedzieć. Pewnie będę się powtarzać, ale bardzo wam dziękuje. Dziękuje też organizatorom, którzy sprawiają, że impreza jest wyjątkowa. Naprawdę kocham Madryt, świetnie się tutaj czuję - mówiła zaraz po sobotnim finale Iga Świątek, która pokonała Arynę Sabalenkę i sięgnęła po pierwsze w karierze trofeum Mutua Madrid Open.

Iga Świątek musiała odwiedzić to miejsce. To już tradycja

Obecnie 22-latka jest już w Rzymie, gdzie w poniedziałek została rozlosowana drabinka kolejnego turnieju WTA 1000. Niebawem liderka światowego rankingu zapewne przystąpi do treningów, jednak na szczęście znalazła również trochę czasu na odpoczynek i krótkie świętowanie wielkiego sukcesu z Hiszpanii.

W jej mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z restauracji "La Vittoria". Świątek ma ulubione miejsca w stolicy Włoch, do których stara się regularnie wracać. I jednym z nich jest właśnie lokal, w którego menu znajdziemy tradycyjne, włoskie spaghetti. "Ciao Roma" - dodała tenisistka w opisie fotografii.

Co ciekawe, na profilu Instagram restauracji również pojawiło się zdjęcie z Polką, która pozowała u boku właściciela. "Witaj w domu mistrzyni. To zawsze zaszczyt gościć cię tutaj, dziękuję" - czytamy w opisie postu. Iga Świątek pojawiała się we włoskim lokalu również w 2023 oraz 2022 roku. Nie od dziś wiadomo, że jest miłośniczką kuchni z Półwyspu Apenińskiego. A szczególnie tamtejszych deserów.

- Rogalik hotelowy? Nie no wiadomo, że tiramisu - mówiła kiedyś w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - To jest bardzo energetyczny deser, bardzo kaloryczny. Co w przypadku sportowca dającego z siebie wszystko jest bardzo ważne - podsumował niegdyś ulubiony przysmak sportsmenki Robert Makłowicz w rozmowie ze Sport.pl. Jak zareagowała Świątek? - Skoro pan Robert Makłowicz mówi, że znam się na deserach... - napisała.

W pierwszej rundzie rzymskiego turnieju Iga Świątek otrzymała wolny los. Niebawem dowiemy się, z kim rozegra inauguracyjne spotkanie. W 2021 i 2022 roku Polka wygrywała Internazionali d’Italia.