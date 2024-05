Niesamowita Iga Świątek. Co za widok! Tak wygląda najnowszy ranking WTA

Iga Świątek w pasjonującym, trwającym ponad trzy godziny finale pokonała 7:5, 4:6, 7:6(7) Arynę Sabalenkę i została mistrzynią turnieju WTA 1000 w Madrycie. W ten sposób zrewanżowała się Białorusince za zeszłoroczną porażkę w meczu o tytuł w stolicy Hiszpanii. A to nie koniec dobrych wieści dla Polki.

Iga Świątek niezmiennie prowadzi w rankingu WTA. Kolosalna przewaga

W najnowszym rankingu WTA Świątek utrzymała pierwsze miejsce. To dla niej 102. w karierze tydzień na tej pozycji. Za zdobycie tytułu w Hiszpanii dopisano jej 350 punktów - w efekcie jej obecny dorobek to 10 910 pkt. Nad drugą Sabalenką ma 3412 pkt przewagi, a nieznacznie więcej nad trzecią Coco Gauff. Tuż za podium jest Jelena Rybakina.

Białorusinka dzięki występowi w finale pozostała wiceliderką. Jednak porażka oznaczała dla niej stratę aż 350 pkt, przez co jej przewaga nad Gauff mocno się zmniejszyła (do 185 pkt). Sporo, bo 380 pkt, zyskała z kolei Rybakina, która w Madrycie dotarła do półfinału. Mimo to Kazaszce jeszcze trochę brakuje do wielkich rywalek, a jako obrończyni tytułu w zbliżającym się turnieju WTA 1000 w Rzymie nie będzie miała okazji odrobić strat.

W najnowszym rankingu Świątek jedyną przedstawicielką Polski w Top 50. Wypadła z niego Magda Linette, aktualnie sklasyfikowana na 51. pozycji., a oddaliła się od niego Magdalena Fręch, która obecnie jest 55.

Ranking WTA z 7 maja 2024

1. Iga Świątek - 10910 pkt

2. Aryna Sabalenka - 7498 pkt

3. Coco Gauff - 7313 pkt

4. Jelena Rybakina - 6673 pkt

5. Jessica Pegula - 4655 pkt

6. Marketa Vondrousova (+1) - 4090 pkt

7. Qinwen Zheng (+1) - 3945 pkt

8. Maria Sakkari (-2) - 3925 pkt

9. Ons Jabeur - 3748 pkt

10. Jelena Ostapenko - 3493 pkt

...

51. Magda Linette (-3) - 1188 pkt

55. Magdalena Fręch (-4) - 1138 pkt

188. Katarzyna Kawa (-6) - 404 pkt

279. Maja Chwalińska (+14) - 256 pkt

351. Martyna Kubka (-4) - 186 pkt

422. Weronika Falkowska (-2) - 144 pkt

438. Urszula Radwańska (+30) - 140 pkt

Najlepsze tenisistki świata będą rywalizować w turnieju w Rzymie od wtorku 7 maja. Na razie nie wiadomo, z kim pierwszy mecz rozegra tam Iga Świątek.