Iga Świątek zdradza tajemnicę sukcesu w finale w Madrycie. "To dało mi nadzieję"

Iga Świątek w trzecim secie finału turnieju WTA 1000 w Madrycie przegrywał już 1:3 z Aryną Sabalenką. Zdołał obronić trzy punkty mistrzowskie i ostatecznie pokonała odwieczną rywalkę 7:5, 4:6, 7:6(7) po ponad trzech godzinach walki. Czterokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema ma na swoim koncie już 20 tytułów WTA, z czego dziewięć na poziomie WTA 1000. To był jednak pierwszy zdobyty w stolicy Hiszpanii.

Rafa Nadal zainspirował Świątek w trakcie finału w Madrycie. Wspomniała o jednym meczu

- Przez większość meczu naprawdę starałam się trochę bardziej rozluźnić. Poczułam, że mogę grać lepiej, ponieważ grałam tutaj lepiej w poprzednich meczach - wyjaśniała Świątek. Polska tenisistka po meczu przyznała także, że w kryzysowych momentach miała różne myśli. Niektóre z nich dotyczyły historycznych bojów Rafaela Nadala. Hiszpański mistrz to idol 22-latki, który przez całą swoją karierę był znany ze swojej nieustępliwości i niewiarygodnych comebacków.

- Szczerze mówiąc, jedną rzeczą, która przyszła mi do głowy, było to, że Rafa miał kilka takich meczów. Mężczyźni grają do trzech wygranych setów, więc mogą mieć trochę więcej czasu na Wielkim Szlemie, aby to zrobić. Ale pamiętam dokładnie, kiedy grał z Miedwiediewem w Australii i to mu kliknęło. Tak to wyglądało. Przez pewien czas zmagał się również z nerwami, był spięty i zestresowany. Nie jestem tego pewna, ponieważ z nim nie rozmawiałem. Ale to było takie odczucie. To dało mi nadzieję, że może zadziała, nawet po dwóch godzinach. - wyznała Iga Świątek.

Polka nawiązała do finału Australian Open 2022, gdy Rafael Nadal rywalizował z Daniłem Miedwiediewem. Przegrywał już 2:0 w setach i z przełamaniem w trzeciej partii, ale mimo to zdołał odrobić straty i po raz drugi w karierze triumfować w Melbourne. To zwycięstwo Hiszpana na zawsze zapisało się w historii tenisa, więc nic dziwnego, że także w pamięci Igi Świątek.