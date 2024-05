Nadal pojawił się w Rzymie. Kibice zwrócili uwagę na jedną rzecz [WIDEO]

Na czwartej rundzie swoją przygodę z turniejem ATP Masters 1000 w Madrycie zakończył Rafael Nadal. Hiszpan przegrał 5:7, 4:6 z Jirim Lehecką, a po tym pojedynku odbyła się ceremonia, albowiem był to ostatni mecz 37-letniego mistrza w stolicy Hiszpanii. - Skończyłem tu w Madrycie, ale jeszcze nie skończyłem z rakietą w ręku. To była ekscytująca noc, ale może nie czas, aby puścić wszystko, co noszę w środku na poziomie emocji - przyznał po meczu Rafael Nadal.

Nadal pojawił się w Rzymie. Kibice zwrócili uwagę na jedną rzecz

Szczególne zainteresowanie w kontekście 24-krotnego mistrza wielkoszlemowego budzi ewentualny występ w turnieju Rolanda Garrosa. - Po Rzymie powiem - przyznał pytany o grę w paryskiej imprezie. - Chciałbym również mieć jasną wizję tego, co się wydarzy, ale ponieważ nie mam jej dzisiaj, nie mogę powiedzieć więcej. Mam nadzieję, że będę mógł zagrać w Rzymie, jeśli nie będzie wypadków, to pojadę tam z nadzieją na dalszy rozwój - wyjaśnił wówczas.

Turniej w Rzymie, w którym planuje wystąpić, wystartuje już 8 maja. Rafael Nadal jest już na obiektach Foro Italico, przygotowując się do rywalizacji. Oficjalny profil imprezy w mediach społecznościowych pokazał Hiszpana trenującego na tamtejszych kortach. Kibice zwrócili uwagę na jeden szczegół, który ich zaniepokoił. "Witaj ponownie Rafa" - podpisano. Opaska uciskowa na prawej łydce Rafy jest powodem zmartwień fanów. "O mój Boże, on ma na sobie skarpetki uciskowe dla starszego faceta", "Co jest nie tak z jego nogą?" - czytamy pod postem.

37-latek uspokoił wszystkich, zamieszczając także wideo ze swojego treningu, więc wszystko wskazuje na to, że przystąpi do turnieju, który wygrał 9-krotnie. Spory kamień z serca powinien spaść organizatorom, którzy "stracili już" Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. Młodego gwiazdy wycofały się z imprezy z powodu kontuzji.