Sabalenka wypaliła po finale w Madrycie. "To jest do bani"

Finał turnieju WTA 1000 w Madrycie był wielkim popisem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Obie zawodniczki - podobnie jak przed rokiem - w bezpośrednim starciu i tytuł rozegrały trzy sety. Białorusinka miała trzy piłki mistrzowskie, ale ostatecznie po trzech godzinach i 11 minutach walki lepsza okazała się Polka - 7:5 , 4:6, 7:6(7). To jej pierwszy triumf w stolicy Hiszpanii. I to po najdłuższym finałem w historii turniejów rangi WTA 1000.

Sabalenka wypaliła o finale w Madrycie. "Szybko o tym zapomnę"

- Jestem zadowolona z poziomu, jaki zaprezentowałam, z wysiłku, jaki włożyłam w ten mecz i w ten tydzień - powiedziała po spotkaniu Aryna Sabalenka, która nie zdołała obronić tytułu, ale z całej imprezy mogła być zadowolona, zwłaszcza że rozegrała aż pięć pojedynków trzysetowych. Wychodziła z opresji w starciach z Danielle Collins i Eleną Rybakiną. - Można wyciągnąć wiele dobrego z tego turnieju i myślę, że opuszczam Madryt z pozytywnymi myślami - przyznała wiceliderka rankingu.

Humor Aryny Sabalenki w trakcie konferencji prasowej był dość zmienny. Najpierw przyznała, że szybko zapomni o przegranym finale. - Będę cierpieć przez jeden dzień, a jutro wyjeżdżam do Rzymu, więc szybko o tym zapomnę. Jutro mam urodziny. Mam nadzieję, że będę w dobrym nastroju - stwierdziła tenisistka, która w niedzielę 5 maja skończyła 26 lat. Szybko się jednak poprawiła, lecz nie z uwagi na aspekty tenisowe. - Będę w złym humorze. Jutro kończę 26 lat. To jest do bani - zażartowała Białorusinka.

Od hat-tricka w Madrycie dzieliła ją jedna piłka, której nie zdołała wykorzystać, mimo trzech okazji. Wciąż jedyną zawodniczką z trzema zwycięstwami w stolicy Hiszpanii pozostaje Petra Kvitova. - W takich meczach decyduje kilka punktów. Prawdopodobnie gdy w trzecim secie przełamałam Świątek, powinnam bardziej skupić się na serwisie, ale jednocześnie ona zagrała świetny tenis i mnie odłamała z powrotem - podsumowała Sabalenka, która liczy, że częściej uda jej się pokonać Polkę w wielkich finałach.

Tuż za rogiem czai się kolejny "tysięcznik" na mączce. Konkretnie Rzym, gdzie wiceliderka rankingu maksymalnie docierała do półfinału w 2022 roku. - Pierwsze co mi przychodzi do głowy, to mam ochotę na makaron. To jeden z moich ulubionych turniejów. To taki piękny obiekt i piękne miasto. Kocham Rzym i nie mogę się doczekać powrotu tam - stwierdziła w kontekście kolejnej rywalizacji.