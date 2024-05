Świątek zarobiła w Madrycie mniej niż Sabalenka. "Zostawia ponad 100 tys. euro"

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę 7:5, 4:6, 7:6 (9:7). Już sam wynik pokazuje, jak emocjonujące spotkanie obejrzeli kibice w finale turnieju w Madrycie. Polska tenisistka musiała w tym spotkaniu aż trzykrotnie wybronić piłkę meczową! W zgodnej opinii światowych mediów było to "szalone wyzwanie". Świątek mu podołała.

Świątek zarobiła w Madrycie mniej od Sabalenki. Oto powód

Za wygraną w turnieju Iga Świątek otrzymała dokładnie 963 225 euro. Aryna Sabalenka za finałową porażkę zainkasowała 512 260 euro. Okazuje się, że tegoroczna mistrzyni zarobiła mniej niż Białorusinka, gdy wygrała madryckie zawody w zeszłym roku. Ta różnica jest dość znacząca, bo wtedy Sabalenka dostała aż 1 105 265 euro. Na sprawę zwrócili uwagę choćby dziennikarze "Mundo Deportivo", którzy w swoim tekście ogłaszają: "Świątek zostawia w Madrycie ponad 100 000 euro". Jak to możliwe?

Po pierwsze - spadła ogólna kwota przeznaczona na nagrody w porównaniu do zeszłego roku. Ta różnica jest jednak minimalna, wynosi zaledwie 0,1 procent, ale premia, którą otrzymała Iga Świątek zmalała aż o 12,85 procent.

Główną przyczyną tak dużego ucięcia nagrody głównej jest chęć wynagrodzenia zawodniczek, które odpadły we wcześniejszych rundach. Z tego powodu ucierpiała nie tylko zwyciężczyni turnieju, ale również wicemistrzyni (premia niższa o 11,68 procent) i półfinalistki (premia niższa o 7,84 procent).

Największą różnicę odczuły zawodniczki, które odpadły w kwalifikacjach. Nagroda finansowa dla tych, które odpadły w 1. rundzie wyniosła 6130 euro (wzrost o 35,92 procent). Tenisistki, które odpadły w 2. rundzie otrzymały 11 820 euro (wzrost o 43,01 procent). Zauważalnie wzrosły też premie w kolejnych rundach, które wyniosły 20 360 euro (wzrost o 24,6 procent), 30 225 euro (wzrost o 11,76 procent), 51 655 euro (wzrost o 5,8 procent) i 88 480 euro (wzrost o 4,22 procent). Najmniej zyskały ćwierćfinalistki, które zarobiły tylko 0,29 procent więcej niż rok temu, co przekłada się na kwotę 161 995 euro.

Takie same zmiany organizatorzy wprowadzili w męskiej części turnieju. W ogóle nie stracili debliści i deblistki - tam kwoty tylko wzrosły, choć nieznacznie, bo od 1,5 do 3,4 procent w porównaniu do zeszłego roku.

Nagrody pieniężne w turnieju WTA 1000 w Madrycie: