A jednak! "Najpiękniejsza tenisistka świata" nie zostawia złudzeń. Nagranie podbija sieć [WIDEO]

Eugenie Bouchard (346. WTA) stała się w 2014 roku jedną z największych gwiazd światowego tenisa. Miała wówczas zaledwie 19 lat, a doszła do finału Wimbledonu czy półfinałów Australian Open i Rolanda Garrosa. Wskoczyła też na piąte miejsce w rankingu WTA. Od tamtej pory kariera nie poszła po myśli zawodniczki, która najczęściej odpadała z zawodów na początkowych etapach rywalizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

"Najpiękniejsza tenisistka świata" wraca do tenisa. Wiemy, gdzie zagra Eugenie Bouchard

Na początku września 2023 roku Kanadyjka podjęła sensacyjną decyzję o zmianie dyscypliny na pickleballa. To dyscyplina, która zyskała sporą popularność w Stanach Zjednoczonych, a określana jest jako hybryda tenisa, badmintona oraz ping-ponga. - W debiucie całkowicie się spaliłam. Grałam w singlu i w mikście, a następnie w deblu, wszystko tego samego dnia. Poprawa nastąpiła dalej z każdym dniem - przyznała.

Choć Bouchard nie zakończyła oficjalnie kariery tenisowej, to przez dłuższy okres nie widzieliśmy jej na korcie. Po raz ostatni wystąpiła we wrześniu w turnieju WTA 1000 w Guadalajarze, ale bardzo szybko, ponieważ już w II rundzie poległa z Wieroniką Kudiermietową (19. WTA). Portal Puntodebreak.com poinformował w sobotę, że tenisistka po ośmiu miesiącach wraca do rywalizacji. Rzekomo ma wystąpić w turnieju ITF W75 w Zephyrhills, który odbędzie się w dniach 6-12 maja.

Dodatkowo 30-latka zamieściła w mediach społecznościowych materiał wideo, podczas którego możemy zobaczyć, że faktycznie przygotowuje się do najbliższego turnieju. Jak widać, znajduje się w całkiem niezłej formie, a ponadto dopisuje jej poczucie humoru, dlatego pozostaje nam oczekiwać z niecierpliwością na jej występ. Nagranie odtworzono już setki tysięcy razy.

Bouchard jest przez wielu nazywana "najpiękniejszą tenisistką świata". Jakiś czas temu, gdy pojawiła się w telewizji w roli eksperta, opublikowała serię zdjęć na Instagramie, na których pozowała w cukierkowej sukience. Kibice dosłownie nie mogli się napatrzeć. "Jak Barbie... a nawet jeszcze piękniejsza"- pisali.