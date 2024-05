Iga Świątek zapytana o grę z mężczyznami. Odpowiedziała jak legenda

Porównywanie tego samego sportu w wykonaniu męskim i żeńskim to nic nowego. Dzieje się tak w przypadku praktycznie każdej dyscypliny i nie inaczej jest z tenisem. Ostatnio było na ten temat dość głośno m.in. za sprawą finałowej rywalki Polki, czyli Aryny Sabalenki, która wprost przyznała, że woli oglądać swoją dyscyplinę w męskim wydaniu. Oberwało się też nieco czołowemu tenisiście świata Carlosowi Alcarazowi. Hiszpan zapytany o damski tenis niespecjalnie potrafił wymienić jakiekolwiek zawodniczki.

Dla Igi nie liczy się płeć zawodników

Tym razem pytanie w tej tematyce padło do Igi Świątek. Nasza gwiazda została zapytana o to, co sądzi na temat gry kobiet z mężczyznami. Polka nie miała większych wątpliwości co odpowiedzieć - Uważam, że jeżeli musiałybyśmy grać przeciwko facetom, szybko byśmy przegrywały. Ale tu nie o to chodzi. Liczy się, jak zawodniczki grają przeciw sobie, a ja widzę wiele tenisistek zdolnych grać naprawdę intensywne mecze - powiedziała.

Świątek zwróciła też uwagę, żeby nie koncentrować się na porównaniach, tylko na emocjach. - Nie powinniśmy porównywać poziomów męskiego i żeńskiego tenisa. Zamiast tego skupmy się na emocjach, jakie tenis w nas wywołuje. Myślę, że ludzie mogą się wiele nauczyć od kobiecego tenisa, który może być interesujący i budzący emocje - dodała.

Serena może przyklasnąć

Serwis "Sportskeeda" zauważył podobieństwo tej wypowiedzi, do tego co powiedziała kiedyś Serena Williams. Amerykańska legenda w 2013 w wywiadzie z Davidem Lettermanem, przywołała żartobliwą propozycję Andy'ego Murraya, który chciał zagrać z nią mecz. Williams stwierdziła wówczas, że jej zdaniem męski i żeński tenis to dwa różne sporty, a słynny Szkot uporałby się z nią bez problemu i to w jakieś 10 minut.