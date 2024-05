Świątek tuż po finale pokazała zdjęcie. I się zaczęło. Błyskawiczna reakcja

Iga Świątek (1. WTA) w sobotni wieczór odniosła jedno z największych zwycięstw w swojej karierze. Najlepsza tenisistka świata po pasjonującym, genialnym spotkaniu pokonała po ponad trzygodzinnej walce odwieczną rywalkę - Arynę Sabalenkę (2. WTA) 7:5, 4:6, 7:6 (9:7) w finale turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie - To był kapitalny, znakomity, cudowny mecz! Iga Świątek i Aryna Sabalenka stoczyły niezapomniane widowisko i zagrały swój najdłuższy, bezpośredni pojedynek w historii. Grały bowiem ponad trzy godziny, a mecz rozstrzygnął tie-break w trzecim secie! - pisał Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek pokazała zdjęcie z El Clasico

Iga Świątek zamieściła zdjęcie na Twitterze. "Co za mecz"

Po spotkaniu Iga Świątek opublikowała krótki wpis na Twitterze. Dodała swoje zdjęcie z trofeum za zwycięstwo w Madrycie. W opisie liderka światowego rankingu zamieściła dwie emotikony, które przedstawiają twarze z oczami w kształcie gwiazdek. Do tego postu dodała również hasztag: Co za mecz.

Wpis Igi Świątek cieszy się bardzo dużą popularnością w internecie. W niedzielę do godz. 10 polubiło go ponad 22 tys. użytkowników.

- To już 20 tytuł WTA w karierze Polki. I to rekord naszego kraju. Papier mówi, że to rekord wyrównany, ale tak naprawdę między Świątek a Agnieszką Radwańską nie ma remisu, tylko jest bardzo duża i bardzo łatwa do wyrażenia liczbami różnica - pisał o sukcesie Polki Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

- To było coś na miarę epickich pojedynków Rafaela Nadala z Rogerem Federerem! To była jatka jak pięściarskie "Rumble in the jungle"! Świątek i Sabalenka z pewnością dały też widowisko lepsze niż El Clásico, czyli szlagiery między Realem Madryt a Barceloną. Iga wygrała genialnym tenisem i godną najwyższego podziwu siłą spokoju - dodawał Łukasz Jachimiak.

Iga Świątek za triumf w Madrycie dostanie aż 963 225 euro, czyli przy obecnym kursie ok. 4 mln 170 tys. zł. Nasza rodaczka powiększyła również przewagę w rankingu WTA nad Aryną Sabalenką.