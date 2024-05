Eksperci mówią jednym głosem po meczu Świątek. "Najpiękniejsza"

Iga Świątek jest nie do zatrzymania. Znów rozgrywa kapitalny sezon. Do tegorocznych zwycięstw w Dosze oraz Indian Wells w sobotni wieczór liderka rankingu dołożyła trzeci triumf - WTA 1000 w Madrycie. Świątek rozegrała kolejne piekielnie wyrównane starcie z Aryną Sabalenką. Dwie najlepsze obecnie tenisistki świata zapewniły hiszpańskim kibicom wielkie widowisko. Finał Mutua Open Madrid trwał ponad trzy godziny. Ostatecznie jako zwyciężczyni z kortu schodziła Świątek, która wygrała 7:5, 4:6, 7:6(7). Tuż po zakończeniu spotkania głos w mediach społecznościowych zabrali eksperci, którzy rozpływali się nad postawą 22-latki.

Tak eksperci podsumowali finał Świątek.

"Na razie kapitalny mecz ze strony Świątek i Sabalenki. Świetna reklama rozgrywek WTA!" - pisał jeszcze w trakcie finału Dominik Senkowski ze Sport.pl.

"Igo Świątek, jesteś najpiękniejsza! Iga Świątek - Aryna Sabalenka 7:5, 4:6, 7:6 (9-7) po 3 h i 11 minutach PRZEfinału turnieju WTA 1000 w Madrycie!" - dodaje dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak.

"Mamy to!!!!! Iga jest wielka, największa. W światowy dzień Gwiezdnych Wojen, po prawdziwej kortowej wojnie gwiazd, górą Iga Świątek. "Powrót Jedi" po obronionych meczbolach!" - napisał Żelisław Żyżyński z Canal+ Sport.

"MADRE MIA. Co za finał! 3 godziny i 11 minut! Iga Świątek obroniła trzy piłki meczowe i została triumfatorką turnieju w Madrycie, przy okazji rewanżując się Arynie Sabalence za ubiegłoroczną porażkę w finale. Oglądać ten spektakl to była przyjemność. Ode mnie 10/10!" - czytamy na profilu Dawida Żbika z Eurosportu.

"Iga Świątek pokonuje broniącą tytułu i rozstawioną z numerem 2 Arynę Sabalenkę 7-5, 4-6, 7-6(7), by po raz pierwszy wygrać w Madrycie. Uratowała trzy MP. 10. tytuł WTA 1000. Nie przegrała meczu na kortach ziemnych z rozstawienia od 2019 roku" - wylicza portugalski dziennikarz Jose Morgado.

"IGA ŚWIĄTEK OBRONIŁA TRZY PIŁKI MISTRZOWSKIE I PO SPOTKANIU TRZYMAJĄCYM W NAPIĘCIU OD PIERWSZEJ DO OSTATNIEJ PIŁKI ZOSTAŁA MISTRZYNIĄ MUTUA MADRID OPEN. Ciężko opisać spektakl, jakiego byliśmy świadkami przez ostatnie ponad trzy godziny. REKLAMA KOBIECEGO TENISA, KTÓRA PÓJDZIE W ŚWIAT. REKLAMA, KTÓREJ WSPÓŁAUTORKĄ JEST POLKA. REKLAMA, W KTÓREJ OSTATNIĄ PIŁKĘ WYGRAŁA POLKA. W takich chwilach człowiek czuje dumę, wdzięczność i wzruszenie, że kocha ten sport i jest mu dane żyć w takich czasach dla polskiego tenisa. Absolutnie wyjątkowych czasach. Iga, po raz enty - JESTEŚ WIELKA." - czytamy w obszernym wpisie Szymona Przybysza z portalu Tenis by Dawid.

"Iga Świątek to zrobiła! Co to był za mecz. Kosmiczny poziom finału w Madrycie Tenisowa uczta. Wywalczyła 20. tytuł w karierze i zrównała się po tym względem z Agnieszką Radwańską." - pisze Maciej Trąbski z Przeglądu Sportowego Onet.