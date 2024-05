Iga Świątek dopięła swego. "Nie jest miło". W końcu ją wysłuchali

W zeszłym roku Iga Świątek (1. WTA) dotarła do finału turnieju WTA 1000 w Madrycie. Tam Polka jednak przegrała 3:6, 6:3, 3:6 z Białorusinką Aryną Sabalenką (2. WTA). W trakcie zmagań w Madrycie Świątek miała sytuację, że musiała kończyć jeden mecz w nocy. Mowa konkretnie o pojedynku z czwartej rundy z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (16. WTA), wygranym 6:4, 6:7, 6:3 przez Igę. - Moi trenerzy mówili, że grałam już o takiej godzinie. Sama tego nie pamiętam. Trudno, trzeba spać w środku dnia, by wieczorem być wypoczętym - opowiadała Świątek na konferencji prasowej.

Tamten mecz z udziałem Świątek zaczynał się o godz. 22:45 i kończył się po godz. 1:00 w nocy. Akurat Hiszpanie słyną z rozgrywania spotkań o późnych godzinach, co kiedyś krytykował Rafael Nadal. - To złe dla zawodników i kibiców, którzy jutro muszą iść do pracy - tłumaczył. Temat z układaniem harmonogramu przez organizatorów był też krytykowany przez Jessicę Pegulę (5. WTA). - Było wiele nieprzyjemnych sytuacji i napięć. Cała sytuacja ulegała pogorszeniu z każdym kolejnym dniem. Chciałabym, żeby wszyscy zarządzali tym w bardziej profesjonalny sposób - opowiadała Amerykanka.

- Bardzo dużym wyróżnieniem jest móc tutaj grać przed Wami. Nie jest miło grać o 1 w nocy, ale mimo to jestem szczęśliwa, że przetrwałam to i doszłam do finału. Dziękuję za Wasze wsparcie i energię. Do zobaczenia za rok - to z kolei słowa Świątek po przegranym finale z Sabalenką, kiedy to zwróciła się do organizatorów.

W zeszłym roku Świątek krytykowała organizatorów. Teraz nie ma tego problemu

W tym roku w Madrycie Świątek nie miała takich problemów, jeśli chodzi o grę w późniejszych godzinach. Najpóźniej rozpoczęła mecz drugiej rundy z Chinką Xiyu Wang (52. WTA; 6:1, 6:4), a konkretniej o godz. 19:25. Dużo wcześniej Świątek grała mecze z Rumunką Soraną Cirsteą (30. WTA; 6:1, 6:1, godz. 11:10), Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (55. WTA; 6:1, 6:0, godz. 12:40), Brazylijką Beatriz Haddad Maią (14. WTA; 4:6, 6:0, 6:2, godz. 13:15) oraz Amerykanką Madison Keys (20. WTA; 6:1, 6:3, godz. 16:10).

O standardowej porze rozpocznie się finałowe starcie w Madrycie między Świątek a Sabalenką, bo o godz. 18:30. Zdaniem byłego tenisisty Michała Dembka to Polka jest faworytką do wygrania turnieju rangi WTA 1000. - Sabalenka w tym momencie nie prezentuje równej formy. Ma wzloty i upadki podczas meczów i myślę, że Iga będzie solidniejsza i trafi jej się mniej słabszych momentów. Świątek w meczu z Sabalenką nie może grać jednostajnie, musi ją ruszać, zmieniać tempo gry, starać się o krótsze i dłuższe zagrania, wykorzystywać swoje kąty - tłumaczył trener.

Obecnie bilans bezpośrednich spotkań między Świątek a Sabalenką jest na korzyść Polki (6-3). "Świątek będzie zmotywowana - nie tylko do utrzymania prowadzenia w rankingach WTA Tour - ale także do zemsty za zeszłoroczną porażkę z Sabalenką. Natomiast wiedza, co robić, to nie to samo, co realizacja przeciwko zawodniczce z czołowej piątki" - pisze oficjalna strona WTA.

Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z meczu Świątek - Sabalenka w finale turnieju WTA 1000 w Madrycie w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.