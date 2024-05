Ekspert zdecydowanie o finale Świątek - Sabalenka. Wskazał faworytkę

Madrycki pojedynek pomiędzy Świątek a Sabalenką to rewanż za ubiegłoroczny finał w tym samym miejscu. Wówczas to Białorusinka dość niespodziewanie pokonała Polkę, zwyciężając w trzech setach 6:3, 3:6, 6:3. Była to jej trzecia wygrana w bezpośrednim starciu z Igą, która zaś ma w tej rywalizacji triumfów sześć. Ostatnie w półfinale WTA Finals 2023 w Cancun (6:3, 6:2).

Świątek dominująco, Sabalenka z wielkimi kłopotami

Tym razem Świątek może zrewanżować się Arynie w miejscu, gdzie jej uległa. Polka w drodze do finału pokonała m.in. Sarę Sorribes Tormo czy Beatriz Haddad Maię, zaś w półfinale dominująco zwyciężyła z Madison Keys 6:1, 6:3. Sabalenka zaś na rozkładzie ma choćby Danielle Collins czy Mirrę Andriejewą, a w 1/2 finału pokazała kawał serducha do gry. Mimo iż przegrywała już 1:6, 2:4, to potrafiła odwrócić losy meczu i pokonać ostatecznie Jelenę Rybakinę 1:6, 7:5, 7:6(5).

Jak zwykle w przypadku rywalizacji tych dwóch tenisistek, zdecydowane wskazanie na którąkolwiek z zawodniczek nie jest łatwe. Niemniej takiego kłopotu nie ma były tenisista, a obecnie trener i ekspert Michał Dembek. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty wskazał jak powinna zagrać Polka. "Świątek w meczu z Sabalenką nie może grać jednostajnie, musi ją ruszać, zmieniać tempo gry, starać się o krótsze i dłuższe zagrania, wykorzystywać swoje kąty, nie grać w to samo miejsce, tam, gdzie stoi rywalka, bo ta z mocnymi uderzeniami jest wtedy lepsza" - powiedział Dembek.

Polka wygra przekonująco?

Co do faworytki, tutaj ekspert bez większego zawahania wskazał na Igę Świątek. Dlaczego? "Sabalenka w tym momencie nie prezentuje równej formy. Ma wzloty i upadki podczas meczów i myślę, że Iga będzie solidniejsza i trafi jej się mniej słabszych momentów" - stwierdził trener.

Finałowe starcie Iga Świątek - Aryna Sabalenka odbędzie się już dziś o godzinie 18:30. Tradycyjnie zapraszamy do śledzenia relacji z meczu na naszej stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Transmisja na Canal+ Sport 2.