Absurd roku. Kanadyjczyk osiągnął finał praktycznie bez wysiłku. "To jest szalone"

23-letni Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime (35. ATP) w tym sezonie spisuje się słabo. W zaledwie jednym z turnieju (a występował dotychczas aż w dziesięciu) był w półfinale. Dotarł do niego na imprezie rozegranej w Montpellier.

Niesamowita historia w Madrycie. Felix Auger-Aliassime miał sporo szczęścia

Teraz Felix Auger-Aliassime wystartował w silnie obsadzonym turnieju w Madrycie. Jego droga w tej imprezie jest niesamowita. W piątkowy wieczór awansował bowiem do finału. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież 35. zawodnika rankingu ATP stać na bardzo dobrą grę, ale sposób, w jakim do niego dotarł. W aż trzech spotkaniach bowiem jego rywal kreczował lub w ogóle nie przystąpił do pojedynku.

Zaczęło się od meczu III rundy. Wtedy Czech Jakub Mensik (74. ATP) skreczował przy stanie 1:6, 0:1. W ćwierćfinale Kanadyjczyk nie musiał nawet wychodzić na kort. Wicelider światowego rankingu - Włoch Jannick Sinner zrezygnował z gry z powodu kontuzji biodra. - Jestem bardzo smutny z powodu rezygnacji z występu w kolejnym meczu w Madrycie. Moje biodro dokuczało mi w tym tygodniu i zacząłem odczuwać coraz większy ból. Po konsultacji z lekarzami zadecydowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zrobienie przerwy, by nie pogorszyć stanu zdrowia - stwierdził wówczas Włoch.

Teraz Auger-Aliassime w półfinale zmierzył się z Czechem Jiri Lehecką (31. ATP). Pierwszy set był wyrównany. Przy stanie 3:3, 30:15 serwował Lehecka. Właśnie w tym momencie Czech nagle przyklęknął i miał łzy w oczach. Po chwili wstał i poszedł w kierunku siatki. Zrezygnował z dalszej gry. Kanadyjczyk przytulił go serdecznie. Okazało się, że Czech doznał kontuzji pleców.

- To jest szalone. Nigdy wcześniej w mojej karierze nie przydarzyło mi się coś takiego. Wycofanie się, walkower czy zrezygnowanie z gry w podobny sposób. Nie mogłem uwierzyć w to, co się działo, kiedy zobaczyłem, jak jego plecy są zablokowane. Bardzo mi go szkoda. Wszyscy możemy sobie wyobrazić, jakie to uczucie wyjść na kort w taki wieczór, mając nadzieję na zwycięstwo, walcząc z przeciwnikiem i nie mogąc grać. Bardzo współczuję Jiriemu i nie mogę zrobić nic innego, jak tylko spróbować przygotować się na niedzielę - powiedział Auger-Aliassime po spotkaniu.

Kanadyjczyk w finale zmierzy się z Rosjaninem Andriejem Rublowem (8. ATP), który pokonał Taylora Fritza (USA, 13. ATP) 6:4, 6:3.