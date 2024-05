Szarapowa komplementuje rywalkę Igi Świątek: Ma świetlaną przyszłość

Dokładnie rok temu Mirra Andriejewa jako 15-latka znalazła się na ustach wszystkich, gdy w swoim debiucie w WTA Tour dotarła do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Madrycie. Następnie jako kwalifikantka osiągnęła trzecią rundę Roland Garros. O ćwierćfinał otarła się podczas Wimbledonu i tegorocznego Australian Open.

Szarapowa komplementuje nastoletnią gwiazdę z Rosji. "Mocne nastawienie"

Nastoletnia Rosjanka po imprezie w Melbourne miała problemy z osiągnięciem wysokiej dyspozycji, ale w stolicy Hiszpanii ponownie zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Dotarła do ćwierćfinału, w którym przegrała 1:6, 4:6 z Aryną Sabalenką. Andriejewa w stolicy Hiszpanii odniosła kilka imponujących zwycięstw, pokonując aktualną mistrzynię Wimbledonu Marketę Vondrousovą oraz 13. rakietę świata Jasmine Paolini.

W tym czasie obchodziła także 17. urodziny. W tym wieku Maria Szarapowa wygrywała swój pierwszy turniej wielkoszlemowy, ale to Andriejewej nikt tego jeszcze nie oczekuje, choć już jest porównywana do rosyjskiej ikony kobiecego tenisa. Szarapowa przed kamerami WTA opowiedziała o swojej nastoletniej rodaczce. - To trudne. Chcę powiedzieć, że Mirra Andreeva będzie miała fenomenalny rok. Śledziłam jej mecze w zeszłym roku i myślę, że ma mocne nastawienie i grę, aby to poprzeć. Naprawdę, podoba mi się jej podejście i wrażliwość w grze. I myślę, że ma przed sobą bardzo świetlaną przyszłość - powiedziała Maria Szarapowa.

Teraz przed Mirrą Andriejewą kolejny "tysięcznik" w Rzymie. 17-letnia Rosjanka z uwagi na swój wiek ma ograniczoną pulę turniejów, w których może wystąpić.