Nagły "pomór" zawodników z czołówki. Nawet obrońca tytułu zagrożony

Na ćwierćfinale udział w turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie zakończył Danił Miedwiediew. Czwarty tenisista świata po drodze pokonał Matteo Arnaldiego i Sebastiana Kordy w trzech setach. Łatwiej z perspektywy wyniku poszło mu z Alexanderem Bublikiem. Niestety w pojedynku, którego stawką był półfinał przeciwko Jiriemu Lehecce, Rosjanin zszedł z kortu po pierwszy secie. Przegrał go 4:6.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Rzym bez największych gwiazd? Występ obrońcy tytułu zagrożony

Miedwiediew na konferencji prasowej przyznał, że to nowa kontuzja, a ból w nodze poczuł po jednej z akcji. - Nagle poczułem, że moje biodro się blokuje. Nie mogłem biec sprintem, tak jak w przypadku nadwyrężenia lub skurczu - przyznał Rosjanin. - Poprosiłem o pomoc fizjoterapeuty i zapytałem go, czy może się pogorszyć. Powiedział mi, że jeśli to była naderwanie, to tak. Jeśli to tylko skurcz, to nie. Próbowałem grać dalej, ale głowa nie pozwalała mi wejść na maksimum, więc pod koniec seta pobiegłem sprintem w stronę siatki: gdybym nic nie czuł, próbowałbym grać dalej, ale zdałem sobie sprawę, że nie mam sensu kontynuować - kontynuował czwarty tenisista świata.

Uraz może mocno skomplikować plany Rosjanina, który już w przyszłym tygodniu miał grać w kolejnym "tysięczniku" w Rzymie. W dodatku miał tam bronić tytułu. Na pytanie, czy jego udział w tej imprezie jest zagrożony, odpowiedział: - W tej chwili tak, bez wątpienia. Muszę zobaczyć badania i porozmawiać z moim zespołem. Byłoby wspaniale móc wrócić po zdobyciu tytułu w zeszłym roku, ale muszę zobaczyć, jakiej kontuzji doznałem, ponieważ w tej chwili nie mam pojęcia, czy jest to coś bardzo poważnego - przyznał Miedwiediew podczas konferencji prasowej w Madrycie.

Brak 28-latka byłby dużym problemem dla organizatorów turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie, albowiem w piątek o wycofaniu się z imprezy poinformował już Carlos Alcaraz, co znacząco wpływa na atrakcyjność zawodów. Z kontuzją boryka się także Jannik Sinner, który z pewnością przyciągnąłby masę kibiców na trybuny. Włoch wycofał się w trakcie turnieju w Madrycie z powodu urazu biodra.