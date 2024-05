"Świątek zmotywowana do zemsty". WTA nie ma złudzeń ws. finału w Madrycie

Od czasu styczniowego triumfu w Australian Open Aryna Sabalenka długo musiała czekać na turniej, w którym wygra więcej niż dwa mecze. Po niepowodzeniach w Dubaju, Indian Wells czy Stuttgarcie wiceliderka rankingu wróciła do wysokiej dyspozycji w turnieju WTA 1000 w Madrycie, gdzie triumfowała dotychczas dwukrotnie - w 2021 i 2023 roku. Podczas tegorocznej edycji ponownie znalazła się w wielkim finale.

Analitycy WTA przeanalizowali finał w Madrycie. Wskazują na jedną korzyść Sabalenki

Droga do bezpośredniego starcia o tytuł była jednak bardzo wyboista. Ma za sobą pięć spotkań - w aż czterech z nich traciła seta. Gładko 6:1, 6:4 pokonała jedynie Mirrę Andriejewą w ćwierćfinale. Profil statystyczny OptaAce wyliczył, że Sabalenka w drodze do finału straciła aż 60 gemów! To najwięcej ze wszystkich zawodniczek, które w poprzednich latach dochodziły do finału turnieju w Madrycie. A trzeba do tego dodać fakt, że Białorusinka grę w madryckich zawodach zaczęła od drugiej rundy. W półfinale stoczyła zacięty bój z Jeleną Rybakiną, który wygrała 1:6, 7:5, 7:6(5).

Aryna Sabalenka w finale ponownie zmierzy się z Igą Świątek. To powtórka sprzed roku, gdy Białorusinka była górą w trzech setach 6:3, 3:6, 6:3. To było jej pierwsze zwycięstwo nad Polką na kortach ziemnych. W sumie spotkały się ze sobą już dziesięciokrotnie - w sześciu meczach wygrywała Świątek.

"Świątek będzie zmotywowana - nie tylko do utrzymania prowadzenia w rankingach WTA Tour - ale także do zemsty za zeszłoroczną porażkę z Sabalenką. Ale… wiedza, co robić, to nie to samo, co realizacja przeciwko zawodniczce z czołowej piątki" - czytamy w oficjalnej analizie na stronie WTA. Polska tenisistka jest przedstawiana w niej jako faworytka. Zauważono, że tylko w jednym secie w Madrycie "sfałszowała" - przeciwko Beatriz Haddad Mai. Poza tym jest "władcza", choć w stolicy Hiszpanii jeszcze nie triumfowała.

Zdaniem Courtney Nguyen i Grega Garbera, analityków WTA, za Aryną Sabalenką w tym starciu przemawia jedna rzecz: "Trudno nie docenić poziomu komfortu Sabalenki w Madrycie" - podkreślają. "Jej porywający powrót przeciwko Rybakinie był 11. zwycięstwem z rzędu w stolicy Hiszpanii - coś, co wcześniej osiągnęły tylko Serena Williams i Simona Halep" - zauważają.

Aż 10 godzin i 40 minut spędziła na korcie Aryna Sabalenka w drodze do finału w Madrycie, co "może być zabójcze dla nóg" - podsumowują.

Tegoroczny finał między Igą Świątek i Aryną Sabalenką w Madrycie odbędzie się w sobotę 4 maja o 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.