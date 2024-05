Tenis i Arabia Saudyjska. Spełnia się czarny scenariusz. Navratilova nie wytrzymała

"The Guardian" poinformował niedawno, że młoda działaczka na rzecz praw kobiet w Arabii Saudyjskiej została potajemnie skazana przez sąd na 11 lat więzienia. Informacja szybko dotarła do środowiska tenisowego, które jest wzburzone po decyzji WTA o przyznaniu praw Saudyjczykom do organizacji WTA Finals. Wymowny wpis w mediach społecznościowych zamieściła Martina Navratilova.

