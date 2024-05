Stało się! Sabalenka pobiła niechlubny rekord. Dla Świątek to doskonały znak

Od czasu styczniowego triumfu w Australian Open Aryna Sabalenka (2. WTA) długo musiała czekać na turniej, w którym wygra więcej niż dwa mecze. Po niepowodzeniach w Dubaju, Indian Wells czy Stuttgarcie Białorusinka wróciła do wysokiej dyspozycji w turnieju WTA 1000 w Madrycie. W stolicy Hiszpanii triumfowała dotychczas dwukrotnie - w 2021 i 2023 roku. W półfinale stoczyła zacięty bój z Jeleną Rybakiną, który wygrała 1:6, 7:5, 7:6(7-5). W finale zagra z Igą Świątek (1. WTA).

W Madrycie Sabalenka nie miała łatwo w drodze do finału i widać było w pierwszych meczach, że sporo jej brakuje do optymalnej formy. Jednak tym razem była w stanie wyrywać wygrane i tak na pięć dotychczasowych spotkań, aż w czterech straciła seta i musiała mocno się starać, żeby nie odpaść, chociażby w meczu z Magdą Linette (48. WTA). Najłatwiej Sabalenka miała w ćwierćfinale, gdy gładko pokonała Mirrę Andriejewą (43. WTA) 6:1, 6:4.

Aryna Sabalenka z niechlubnym rekordem w Madrycie. Statystyka działa na jej niekorzyść

Profil statystyczny OptaAce wyliczył, że Sabalenka w drodze do finału straciła aż 60 gemów! To najwięcej ze wszystkich zawodniczek, które w poprzednich latach dochodziły do finału turnieju w Madrycie. A trzeba do tego dodać fakt, że Białorusinka grę w madryckich zawodach zaczęła od drugiej rundy.

Tuż za plecami Sabalenki są Swietłana Kuzniecowa (58), Dominika Cibulkova (55), Kristina Mladenovic (46) i Wiktoria Azarenka (45). Co łączy te wszystkie cztery tenisistki? Wszystkie przegrały finałowe starcia.

Świątek z Sabalenką grały dotychczas dziewięciokrotnie. Bilans tych starć to 6:3 na korzyść polskiej tenisistki. W finałach mierzyły się trzykrotnie. W 2022 i 2023 roku Świątek wygrywała z Białorusinką w Stuttgarcie. Z kolei Sabalenka wygrała z Polką przed rokiem w Madrycie.

Tegoroczny finał między Igą Świąteka i Aryną Sabalenką w Madrycie odbędzie się w sobotę 4 maja o 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.