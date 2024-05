Rywalka Świątek z dumą ogłasza na cały świat. Hit! "Mówię po polsku"

Jasmine Paolini (13. WTA) rozgrywa najlepszy sezon w swojej karierze. 28-latka ma za sobą grę w czwartej rundzie Australian Open, ćwierćfinale w Stuttgarcie czy czwartej rundzie w Madrycie. Największy sukces w tym roku osiągnęła w zawodach WTA 1000 w Dubaju, gdzie w finale pokonała Annę Kalinską (25. WTA) 4:6, 7:5, 7:5.

Jasmine Paolini ponownie opowiedziała o swoich polskich korzeniach. "Jestem dumna"

Paolini jest obok Caroline Wozniacki (117. WTA) czy Angelique Kerber (330. WTA) jedną z tenisistek w kobiecym tourze, które mają polskie korzenie. Wszystko dlatego, że zarówno jej mama jak i babcia są Polkami. O swój rodowód powiązany z Polską, Włochami i Ghaną została zapytana w rozmowie z portalem puntodebreak.com.

- To ciekawa mieszanka. Jestem dumna ze swojej krwi. Mówię po polsku, więc cieszę się, że mam korzenie w tylu krajach. To wiele dla mnie znaczy. Mój dziadek jest z Ghany, ale nigdy tam nie byłam, nie znam ich języka. Jestem jednak pewna, że skoro tak dobrze poruszam się na korcie, to dzięki niemu - mówiła Paolini.

Przy okazji rozmowy z Canal+ Sport Paolini dała się poznać jako bardzo sympatyczna zawodniczka, która z uśmiechem mówiła po polsku o swoich wspomnieniach z naszym krajem. - Lubiłam pierogi i barszczyk. We Włoszech tego nie ma, a babcia dużo dla mnie gotowała - opowiadała wtedy włoska tenisistka.

Paolini zdradza sekret swojego uśmiechu oraz cel w Rzymie

Cechą charakterystyczną Paolini jest niemalże nieschodzący z jej twarzy uśmiech. O to też została zapytana w rozmowie z hiszpańskim portalem. - Nie zawsze jestem taka szczęśliwa. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Każdy dzień, turniej czy mecz to inne wyzwanie. Ważne jest, że czerpię z tego mnóstwo frajdy i to mimo faktu, że to moja praca. Będąc w takiej sytuacji, nie mogę do tego podejść z innym nastawieniem.

Paolini przyznała, że teraz czeka na turniej WTA 1000 w Rzymie, gdzie ma nadzieję zajść najdalej jak to możliwe. - Dobry występ wiele by dla mnie znaczył, bo to najważniejszy turniej, jaki organizujemy we Włoszech. Chcę cieszyć się z kibicami i wszystkimi osobami, które będą nas oglądać - powiedziała.