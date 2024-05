Dobre wieści dla Igi Świątek. Jej rywalka się wycofała

W sobotę o 18:30 Iga Świątek zagra z Aryną Sabalenką w finale turnieju WTA 1000 w Madrycie. Już w poniedziałek rozpocznie się kolejny turniej tej rangi. W dniach od 6 do 19 maja tenisistki będą rywalizowały w Rzymie.

W turnieju udział weźmie niemal cała czołówka światowego tenisa. Poza Świątek i Sabalenką udział w rozgrywkach potwierdziły Coco Gauff, Jelena Rybakina, Maria Sakkari, Qinwen Zheng czy Marketa Vondrousova.

Już wcześniej wiadomo było, że w turnieju nie zagra Karolina Muchova. 12. zawodniczka rankingu WTA, która w poprzednim sezonie zagrała w finale Rolanda Garrosa i półfinale US Open, dochodzi do pełni sprawności po kontuzji i operacji nadgarstka.

W Rzymie nie zagra też inna Czeszka - Petra Kvitova. O jej absencji również wiedzieliśmy wcześniej, ponieważ doświadczona zawodniczka na początku roku ogłosiła, że jest w ciąży i z oczywistych względów wycofała się z touru.

Rywalki Świątek wycofały się z turnieju w Rzymie

Ale w Rzymie będziemy mieli też nieoczekiwane nieobecności. Z powodu kontuzji z rywalizacji wycofała się Jessica Pegula. 5. zawodniczka rankingu WTA ostatni raz zagrała w 13 kwietnia w Billie Jean King Cup, kiedy Amerykanki pewnie pokonały Belgijki.

Później jednak Pegula doznała kontuzji, przez co wycofała się z turniejów w Stuttgarcie i Madrycie. Teraz wiadomo już, że Amerykanki zabraknie też w Rzymie. Być może wróci ona do gry 19 maja, kiedy rozpocznie się turniej w Strasbourgu.

Będzie to ostatni test przed tegorocznym Rolandem Garrosem. Turniej główny rozpocznie się 26 maja, kobiecy finał zostanie rozegrany 8 czerwca. Ale z czasem walczy nie tylko Pegula. W Rzymie zabraknie nie tylko jej, ale też Emmy Raducanu. Sensacyjna zwyciężczyni US Open z 2021 r., która zajmuje obecnie dopiero 221. miejsce w rankingu WTA, wycofała się z kwalifikacji do turnieju w stolicy Włoch.

Przed rokiem w Rzymie triumfowała Rybakina, która w finale pokonała Anhelinę Kalininę 6:4, 1:0. Ukrainka skreczowała przed drugim gemem drugiego seta z powodu kontuzji. W ćwierćfinale Rybakina ograła Świątek po kreczu Polki przy stanie 2:6, 7:6(3), 2:2.