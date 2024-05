Zawrzało w świecie tenisa. Cios w Nadala i Alcaraza. "To jest obrzydliwe"

Wydawało się, że Rafael Nadal po wyeliminowaniu choćby Alexa De Minaura (11. ATP), będzie w stanie namieszać w turnieju ATP w Madrycie. Nie udało mu się jednak przejść IV rundy, w której poległ z Jirim Lehecką (31. ATP) 5:7, 4:6, i odpadł z rywalizacji. Tuż po zakończeniu starcia doszło do jego emocjonującego wystąpienia, gdyż przekazał fanom bolesne wieści. - Nie wiem, czy to ostatni raz, kiedy gram w Hiszpanii, nie wiem, czy może będzie jakaś inna okazja - stwierdził.

Chuligani zniszczyli mural Alcaraza i Nadala. "To jest obrzydliwe"

37-latek to absolutnie legenda tej dyscypliny i najlepszy sportowiec w historii hiszpańskiego tenisa. Za jego następcę uważany jest 20-letni Carlos Alcaraz (2. ATP), który wygrywał już Wimbledon czy US Open, a ponadto niedawno był na szczycie rankingu ATP. Artysta TV Boy wykonał niedawno wyjątkowy mural, na którym widać obu sportowców po ćwierćfinałowym starciu w Madrycie z 2022 roku, gdy Alcaraz zwyciężył 6:2, 1:6, 6:3, w związku z czym doszło do tzw. przekazania pałeczki.

Dziennikarz Victor Monje poinformował w czwartek, że mural został szybko zniszczony. "Nie przetrwał nawet dnia. Zero szacunku do pracy TV Boya" - skwitował. Tuż po nim wymowny komentarz zamieścił za to Jose Moron z Puntodebreak.com. "Co za społeczeństwo, które nie jest w stanie szanować takich rzeczy. Wielka szkoda, bo był to piękny mural" - stwierdził. "To jest obrzydliwe" - spuentował natomiast Jose Morgado.

Mimo że imponująca kariera Nadal dobiega końca, to Alcaraz ma jeszcze dwa - związane z nim - marzenia. Nie dość, że chce wspólnie z Nadalem wystąpić w deblu na IO w Paryżu, to ma plan, by się z nim zmierzyć. - To jedno z najtrudniejszych wyzwań w tenisie. Byłoby ekscytujące i wyjątkowe. Jeśli zmierzę się z nim na Roland Garros, będę się tym cieszyć. Będzie to coś wyjątkowego - przyznał niedawno.

Alcaraz niespodziewanie poległ w środę z Andriejem Rublowem (8. ATP) 6:4, 3:6, 2:6 i odpadł z turnieju ATP w Madrycie. Tym samym poza Rosjaninem w walce o końcowy triumf pozostają już tylko: Jiri Lehecka, Felix Auger-Aliassime (35. ATP) oraz pogromca Huberta Hurkacza (9. ATP) Taylor Fritz (13. ATP)