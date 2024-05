Fenomenalne wieści dla Igi Świątek. Tak wygląda ranking WTA po awansie do finału

Iga Świątek pokonała 6:1, 6:3 Madison Keys i awansowała do finału turnieju w Madrycie. W ten sposób powtórzyła osiągnięcie z zeszłego roku, co jest dla niej wspaniałą wiadomością w kontekście rankingu WTA. Polka utrzyma nie tylko prowadzenie, ale i dorobek, z którym przystępowała do rywalizacji. A będzie mogła jeszcze go powiększyć. Natomiast bardzo zacięta rywalizacja toczy się tuż za jej plecami.

