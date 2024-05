Iga Świątek w finale! Pokazała swoją moc. Miazga w I secie

Iga Świątek wygrała właśnie akcję skutecznym winnerem wzdłuż linii z forhendu i od razu krzyknęła swoje słynne: Come on. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nie było to w kluczowym momencie spotkania, a przy... pierwszej akcji spotkania. - Nie pamiętam, kiedy ostatni raz Iga tak wcześnie krzyknęła. To najlepiej świadczy, jak poważnie traktuje dzisiejszą rywalkę i zdaje sobie sprawę, że będzie to trudny mecz - mówiła wtedy Joanna Sakowicz-Kostecka, komentatorka Canal+Sport.

Świątek zaczęła spotkanie kapitalnie. Wygrała dziewięć z pierwszych dziesięciu akcji i prowadziła 3:0. Chwilę później miała chwilę słabości w tej partii. Przy stanie 3:1, 15:40 po kilku pięknych i skutecznych zagraniach z forhendu Amerykanki, Polka serwowała i musiała bronić dwa break-pointy. Wyszła z opresji po skutecznych serwisach i wygrała gema na przewagi.

Potem znów przełamała Amerykankę i wygrała seta 6:1. Keys skutecznie grała praktycznie tylko z forhendu (raz pięknie trafiła z bekhendu w końcówce centymetry bocznej linii). Świątek w tym secie miała tylko trzy winnery, ale popełniła zaledwie cztery niewymuszone błędy. Dla porównania Keys miała dziewięć kończących uderzeń, ale aż 12 błędów. Polka wygrała też aż 68 proc. po pierwszym i 71 proc. punktów po drugim serwisie (Keys - 45 i 29 proc.).

Trzeba było jednak pamiętać, że Amerykanka w poprzednim meczu - ćwierćfinałowym z Tunezyjką Ons Jabeur też wysoko, bo aż 0:6 przegrała pierwszego seta. Potem jednak potrafiła się podnieść i wygrać mecz 0:6, 7:5, 6:1.

Już w trzecim gemie drugiego seta Iga Świątek przełamała jednak rywalkę. W dodatku zrobiła to w imponującym stylu. Po tym, jak Keys poszła do siatki, Polka minęła ją efektownym bekhendem w biegu. W kolejnym gemie Amerykanka po pięknej akcji, w której zagrała trzy bekhendy z rzędu, miała szansę na przełamanie. Nie wykorzystała jej po niewymuszonym błędzie z bekhendu. A Polka znów w grze na przewagi była lepsza.

- Zobaczmy, że jest wynik 6:1, 3:1, ale ten wynik nie odzwierciedla tego, co dzieje się na korcie. To jest wyrównany mecz, w którym Świątek wygrywa decydujące punkty - w grze na przewagi, czy przy 30:30 lub break-pointach. Polka w dodatku jest cały czas ekstremalnie skupiona. Nawet jakby tutaj odrzutowiec startował, to nawet na to nie zwróciłaby uwagi - dodawała słusznie Sakowicz-Kostecka.

Polka miała mniej winnerów (7-18), ale popełniła też zdecydowanie mniej niewymuszonych błędów (8-28).

Świątek w finale w Madrycie zmierzy się ze zwyciężczynią starcia: Aryna Sabalenka (Białoruś, 2. WTA) - Jelena Rybakina (Kazachstan, 4. WTA). Jeśli wygra Sabalenka, to dojdzie do powtórki finału z ubiegłego roku. Wtedy Białorusinka zwyciężyła 6:3, 3:6, 6:3.

Półfinał w Madrycie: Iga Świątek - Madison Keys 6:1, 6:3