Świątek doprowadziła rywalkę do wściekłości. 20. rakieta świata nie wytrzymała

Długo wydawało się, że to Ons Jabeur będzie półfinałową rywalką Igi Świątek w Madrycie. Tunezyjka prowadziła po 30 minutach w ćwierćfinale z Madison Keys 6:0, 2:0. Amerykanka jednak odwróciła losy tamtego pojedynku, wygrała drugiego seta 7;5, a trzeciego 6:1. Tak wywalczyła sobie prawo do rywalizowania z naszą tenisistką o finał w stolicy Hiszpanii.

Półfinał ze Świątek Keys zaczęła znacznie lepiej niż poprzedni pojedynek z Jabeur. Amerykanka imponowała potężnym forhendem, doprowadzała do wielu długich wymian, z których część była w stanie przechylić na swoją korzyść. To jednak nie miało większego przełożenia na wynik. Po 30 minutach Polka zwyciężyła w pierwszej partii 6:1.

Wymowny gest Madison Keys

W piątym gemie przy stanie 3:1 Świątek musiała bronić dwóch break pointów. To był efekt kilku lepszych zagrań ze strony Keys, która przechodziła do ofensywy, poczuła się pewniej na korcie i zmuszała naszą tenisistkę do gry w defensywie. Liderka rankingu wybroniła się wtedy za pomocą doskonałych serwisów - dwóch powyżej 180 km/h. Amerykanka nawet nie mogła powiedzieć, że nie wykorzystała okazji, bo to rywalka jej nie pozwoliła wrócić do gry.

W kolejnym gemie 20. rakieta świata nie wytrzymała. Prawdopodobnie wciąż myślała o niedawnych szansach przy podaniu Polki, a tu nagle sama musiała bronić się przed kolejnym przełamaniem. Stało się, 1:5, a Madison Keys po podwójnym błędzie serwisowym posłała piłkę mocno w siatkę. Gest irytacji, który komentujący w Canal+ podsumowali krótko: "Jest na siebie zła, bo gra solidniej niż na początku z Jabeur".

Amerykanka miała prawo być zdenerwowana, bo nawet grając dobrze nie była w stanie nadążyć za Polką. A i nie pomagał jej największy zwykle atut - serwis. Keys słynie z tego, że potrafi łatwo wygrywać własne gemy serwisowe. Podaje piłkę mocno, często posyła w trakcie danego meczu kilkanaście asów. W czwartek trafiła jednak na przeciwniczkę, która doskonale odczytywała jej podania. To musiało ją dodatkowo irytować.

Znów podobny mecz

Iga Świątek zagrała kolejny koncert w tegorocznej edycji turnieju w stolicy Hiszpanii. Podobnie jak choćby w starciu z Soraną Cirsteą (6:1, 6:1) w trzeciej rundzie, jej rywalka wcale nie spisywała się źle, nie zasługiwała na aż tak wysoką porażkę. Kto nie oglądał ćwierćfinałowego półfinału może pomyśleć, że Amerykanka nie istniała na korcie.

W rzeczywistości Keys próbowała naciskać Świątek, ale liderka rankingu z Polski zdobywała wszystkie najważniejsze punkty. Ponadto znów fantastycznie funkcjonował jej serwis, zwłaszcza w momentach próby. I to w przeciwieństwie do Amerykanka, która choć zapisała na swoim koncie cztery asy, jednocześnie czterokrotnie została przełamana (Polka ani razu).

Spotkanie Igi Świątek z Madison Keys trwało zaledwie godzinę i 11 minut. A pamiętajmy, że Polka będzie miała też więcej czasu na odpoczynek. Nazwisko jej finałowej rywalki poznamy dopiero w czwartek późnym wieczorem.

Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina zmierzą się w drugim półfinale, który ruszy nie wcześniej niż około godziny 22:00. Można przypuszczać, że druga i czwarta rakieta świata będą rywalizować znacznie dłużej niż Świątek z Keys, a pojedynek skończy się koło północy. Finał kobiecego turnieju rozpocznie się w sobotę o 18.30. Transmisja w Canal+ Sport, relacja w Sport.pl.