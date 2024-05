Rosjanin oskarża Alcaraza o ustawianie meczów! Aż trudno w to uwierzyć

W środę Carlos Alcaraz niespodziewanie przegrał w ćwierćfinale turnieju ATP 1000 w Madrycie. Hiszpan, który wygrał dwie poprzednie edycje tych rozgrywek, przegrał z Andriejem Rublowem z Rosji 6:4, 3:6, 2:6. Ale na tym mogą nie skończyć się jego nieprzyjemności.

Jak poinformowały rosyjskie media, tamtejszy biznesmen Michaił Zaltsman oskarżył Alcaraza o ustawianie meczów oraz powiązania z grupami przestępczymi. Rosjanie przekazali, że Zaltsman jest w posiadaniu "przekonujących dowodów" na potwierdzenie swoich podejrzeń.

Rosyjski biznesmen poinformował już o tym światową oraz hiszpańską federację tenisa, komitet organizacyjny turnieju Masters w Madrycie oraz hiszpańską prokuraturę. O co dokładnie oskarżany jest Alcaraz?

Zdaniem Zaltsmana Hiszpan z premedytacją przegrał dwa gemy w trakcie trwającego w Madrycie turnieju ATP 1000. Według Rosjanina do pierwszej takiej sytuacji miało dojść 26 kwietnia w trakcie spotkania 2. rundy, w której Alcaraz ograł Aleksandra Szewczenkę z Kazachstanu 6:2, 6:1.

Zaltsman stwierdził, że trzeci zawodnik światowego rankingu specjalnie przegrał swój gem serwisowy przy stanie 5:0 w drugim secie. Problem w tym, że takiej sytuacji nie było. Alcaraz dał się przełamać w drugiej partii przy stanie 3:0, po czym wygrał kolejne trzy gemy i całe spotkanie.

Alcaraz oskarżony o ustawianie meczów

Druga sytuacja, w której Hiszpan miał oddać rywalowi gema, miała się wydarzyć 30 kwietnia w spotkaniu 1/8 finału z Janem-Lennardem Struffem. Zaltsman oskarżył Alcaraza o specjalne przegranie gema serwisowego przy stanie 5:4 w trzecim secie.

Taki wynik miał miejsce. Hiszpan rzeczywiście został przełamany, a remis utrzymał się w kolejnych dwóch gemach, przez to wynik spotkania decydował się w tie-breaku trzeciego seta. Ostatecznie Alcaraz pokonał Niemca 6:3, 6:7(5), 7:6(4).

Dlaczego hiszpański tenisista w ogóle miałby rozważać specjalne przegrywanie gemów? - Zakłady na żywo stały się bardzo modne. Szczególnie na potencjalnie ostatnie gemy szły bardzo duże stawki - tłumaczył Zaltsman.

- Kursy na to, że Alcaraz zakończy mecz swoim serwisem były bardzo niskie. Wiem, że stawiano wielkie pieniądze, że Hiszpan przegra potencjalnie ostatniego gema przy własnym podaniu. Wszystko po to, by wygrane były imponujące. Pieniądze postawione przeciwko Alcarazowi trafiły w ręce oszustów - dodał.

W rewelacje rosyjskiego biznesmena trudno uwierzyć. Zwłaszcza że w pierwszym przypadku kompletnie rozminął się z faktami. Zaltsman ma jednak pozostawać w kontakcie z odpowiednim departamentem ATP, który zajmuje się ustawianiem wyników spotkań.