Świątek postawiona pod ścianą. Prowadzenie w rankingu zagrożone. Rywalka zaciera ręce

Iga Świątek od początku sezonu gra na bardzo wysokim poziomie. W turnieju w Madrycie dotarła do półfinału, gdzie czeka ją mecz z Madison Keys. Polka z pewnością postara się o jak najlepszy wynik, co jest dla niej istotne również w kontekście rankingu WTA Race. Tam aktualnie jest na pierwszym miejscu, ale niebawem może się to zmienić. Wiele będzie zależało od tego, jak spisze się jedna z jej największych rywalek.

