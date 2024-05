Iga Świątek zaskoczyła zachodnich ekspertów. Tego się nie spodziewali

Iga Świątek (1. WTA) w wieku 22 lat może pochwalić się ogromnymi sukcesami. Zdobyła 19 tytułów rangi WTA, z czego cztery wielkoszlemowe (trzy w Roland Garros i jeden w US Open), a niedawno rozpoczęła 101. tydzień jako liderka światowego rankingu. Niewątpliwie kojarzy się z sukcesem, co ma przełożenie również na aspekty pozasportowe.

Iga Świątek współpracuje z gigantami. "To cecha, która paradoksalnie zadziałała"

Tenisistka niedawno podpisała umowę z Lancome, firmą z branży beauty. - Zostałam pierwszą ambasadorką Lancome w Polsce i pierwszą przedstawicielką świata sportu w gronie ich ambasadorek na całym świecie - ogłosiła w mediach społecznościowych. A przecież od dłuższego czasu jest związana z kilkoma bardzo znanymi markami, jak Rolex, Porsche, Visa czy Lego.

Nad marketingowym fenomenem Świątek pochylił się brytyjski "The Times", który zwrócił uwagę na interesującą zależność. "Niechęć światowej sławy tenisistki Świątek do angażowania się w działalność komercyjną to cecha, która paradoksalnie zadziałała" - czytamy. W jaki sposób? Przede wszystkim taki, że pozwolił jej "zwiększyć saldo bankowe".

Polka w poprzednim roku zarobiła ze współprac komercyjnych ok. 14 mln dol. To mniej więcej o milion mniej niż Coco Gauff (3. WTA), Naomi Osaka (197. WTA) czy Emma Raducanu (221. WTA), tyle że te trzy tenisistki "uważa się za bardziej chętne do zawierania umów". Przy tym nie mogą się one za to równać ze Świątek pod względem nagród z turniejów - w 2023 r. liderka rankingu zyskała z tego tytułu niemal 10 mln dol., najwięcej z całego touru WTA.

Ależ słowa o Idze Świątek. Oto jej "moc marketingowa"

Według "The Times" sukces sportowy jest "oczywistym czynnikiem" przyciągającym sponsorów do 22-latki. Ale inną jej "mocą marketingową" są "nieśmiałość i skromność". Z tego powodu na bardzo przemyślaną wygląda jej współpraca z Lego. Zaznaczono, że Świątek "często podróżuje z zestawami klocków, aby w wolnym czasie podczas turniejów układać modele". I podkreślała, że "pomogło jej to zbudować siłę psychiczną".

Przypomniano również, że dwa lata temu zawodniczka dołączyła do IMG, największej agencji marketingowej w świecie tenisa. To dało jej możliwość współpracy ze znanym agentem Maxem Eisenbudem, który jest odpowiedzialny za reklamowy sukces m.in. Marii Szarapowej.

Przy tym wszystkim dla Świątek najważniejsze są jak najlepsze wyniki na korcie. Obecnie rywalizuje w turnieju w Madrycie, gdzie dotarła do półfinału. Na tym etapie zmierzy się z Madison Keys (20. WTA).