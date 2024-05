Sensacja w Madrycie. Koniec imponującej serii zwycięstw. Hat-tricka nie będzie

Andriej Rublow (8. ATP) ani razu nie zagrał w karierze w półfinale turnieju wielkoszlemowego. Rosjanin nie ma też najlepszych wyników, jeśli chodzi o występy w turniejach rangi ATP 1000 (Masters), bo wygrał tylko raz - w Monte Carlo w 2023 r., gdzie pokonał 5:7, 6:2, 7:5 Duńczyka Holgera Rune (12. ATP). Najlepszy wynik Rublowa w Madrycie to ćwierćfinał z 2022 r., ale tam lepszy okazał się Grek Stefanos Tsitsipas (7. ATP).

W tegorocznym ćwierćfinale Rublow trafił na Hiszpana Carlosa Alcaraza (3. ATP), który wygrywał turniej w Madrycie w 2022 i 2023 r. W przypadku awansu do półfinału Alcaraz mógłby ustanowić serię 15 kolejnych zwycięstw na kortach ziemnych. Tej rywalizacji na korcie centralnym przyglądały się takie osobistości, jak Raul Gonzalez, David Villa, Luka Modrić (Real Madryt) czy Koke (Atletico Madryt).

Rublow kończy znakomitą serię Alcaraza. "Jedno z największych zwycięstw"

Spotkanie od początku stało na wysokim poziomie. Już w drugim gemie pojawiła się okazja do przełamania Alcaraza, ale Rublow jej nie wykorzystał. W piątym gemie Rosjanin sam stracił serwis. Alcaraz imponował m.in. grą w defensywie, która dała mu kilka punktów w trakcie seta po dłuższych wymianach. W dziewiątym gemie Rublow zdołał obronić dwie piłki setowe i doprowadzić do wyniku 4:5. Hiszpan wykorzystał jednak trzeciego setbola i wygrał tę partię 6:4. Wydawało się, że Alcaraz jest już blisko wywalczenia awansu do półfinału.

W drugim secie Rublow wyraźnie się poprawił, o czym świadczy 90 proc. pierwszego serwisu i 81 proc. wygranych punktów po pierwszym serwisie. Już w drugim gemie Rublow zdołał przełamać Alcaraza, choć potrzebował do tego pięciu prób. W kolejnym gemie Rublow nie dał się przełamać i prowadził 3:0. W szóstym gemie Alcaraz obronił trzy break pointy, a potem dwukrotnie przed przełamaniem uratował się Rublow.

Przy wyniku 4:6, 5:2, 0:30 doszło do spięcia między arbitrem a Rublowem. Po jednej z akcji Rosjanin poprosił o challenge i chwilę później starł ślad po piłce. W związku z tym zachowaniem challenge został cofnięty przez sędziego, a Rublow upierał się, że nigdy wcześniej o takim przepisie nie słyszał i challenge powinien zostać normalnie wywołany. Ostatecznie Rublow wygrał seta 6:3, wykorzystując drugiego setbola.

Rublow zaczął trzeciego seta od przełamania Alcaraz, a potem sam obronił dwa break pointy i utrzymywał przewagę przełamania. W piątym gemie Rublow przełamał rywala po raz drugi i wygrał seta 6:2, a więc awansował do półfinału Mastersa w Madrycie. Rosjanin zakończył też serię czterech kolejnych porażek z "Carlitosem". "To jedno z największych zwycięstw w karierze Rublowa" - pisał portugalski dziennikarz Jose Morgado.

Rublow zagra o finał w Madrycie ze zwycięzcą meczu między Amerykaninem Taylorem Fritzem (13. ATP) a Argentyńczykiem Francisco Cerundolo (22. ATP).